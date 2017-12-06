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Специалисты предупредили о скором крахе российского fachion-рынка

10:26 6.12.2017
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Российский fachion-рынок может потерять более 800 миллиардов рублей, пишет «Лента.ру» со ссылкой на представителей Союза русских байеров.

Отмечается, что в 2016 году оборот сегмента одежды, аксессуаров и обуви в России составил 2,8 триллиона рублей, что существенно ниже докризисных показателей.

Специалисты связывают это с тем, что в России завышен лимит на беспошлинные покупки в зарубежных онлайн-магазинах (1000 евро). По их словам, в большинстве европейских стран этот лимит равен 22 евро, а в Китае — 7 евро.

В связи с этим специалисты выступают за принятие законопроекта о введении пошлин на посылки дороже 20 евро из зарубежных онлайн-магазинов. В противном случае они предрекают катастрофу на отечественном fashion-рынке уже «в самое ближайшее время».

«Введение пошлин не изменит ситуацию за один миг. Но если не принять необходимых мер сейчас, то в следующем году мы можем зафиксировать падение оборота в торговле еще на 30 процентов», - отмечают они.

В Союз русских байеров входит около тысячи представителей модного ретейла из 50 регионов страны.

На данный момент документ о снижении лимита на беспошлинные покупки в иностранных онлайн-магазин находится на рассмотрении в Госдуме. 

Темы: интернет-магазин, Бутики и брендовые магазины, Интернет-магазин, Одежда и формирование внешнего образа человека, Борьба с инсайдерами и инсайдерской торговлей
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Комментарии читателей
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06.12.2017, 13:17
Гость: наталья

Один из признаков оккупированной страны - это засилье слов иностранных, страны-покорителя.Нельзя назвать fachion-рынок, байеров по-русски?
06.12.2017, 12:10
Гость: stalker

Это просто смешно. В стране у многих людей денег не хватает на продукты питания, медикаменты и оплату коммунальных услуг, а тут о крахе российского fachion-рынка разговор идет.
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