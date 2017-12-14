Названы самые популярные модные бренды у интернет-пользователей

Итальянский Модный дом Gucci возглавил рейтинг самых популярных брендов среди интернет-пользователей. Об этом пишет издание Vogue со ссылкой на результаты исследования аналитиков Google.

По мнению редакции, Gucci сумели вырваться в лидеры благодаря своему креативному директору Алекссандро Микеле, а также сотрудничеству с популярными музыкантами, в том числе рэперами. Отмечается, что особую популярность бренд завоевал в социальных сетях. Упоминания о нем существенно возросли после того, как Gucci объявили об отказе от использования натурального меха.

Вторую строчку рейтинга занял Louis Vuitton, замыкает же тройку самых популярных брендов Supereme, что стало возможным благодаря успешной коллаборации этих двух брендов.

В рейтинг также попали бренд американской модели Кайли Дженнер Kylie Cosmetics, Chanel, Dior и Dolce & Gabbana.