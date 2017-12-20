Украинцев обязали посещать военкомат перед свадьбой

Украинские мужчины перед подачей заявления для официального оформления отношений, обязаны получить справку о постановке на военный учет, пишет местная газета «Вести».

Примечательно, что об этом требовании стало известно случайно, когда одному из жителей Харькова пригрозили тем, что бракосочетание не состоится, если среди документов не будет означенной справки из военкомата.

Решив зарегистрировать отношения со своей избранницей, харьковчанин Алексей подал заявление в РАГС, однако там заявили, что среди документов должна быть справка из военкомата. Документы, однако у него приняли, но предупредили, что если справки не будет к моменту регистрации брака, то церемония не состоится.

Как выяснила газета, требование РАГСа основано на соответствующем приказе Минюста от фераля 2017 года. Согласно документу РАГСы обязаны в семидневный срок уведомлять райвоенкомат по месту прописки жениха об изменении его семейного положения.

Правда, как отмечает издание, эта норма соблюдается далеко не везде. Так в Киеве хоть справка из военкомата и фигурирует в перечне документов, но при ее отсутствии мешать заключать брак никто не будет. При этом, в интернете можно обнаружить большое количество предложений по изготовлению поддельных справок из военкомата с печатью и подписью. Стоимость «липы» составляет 50 долларов.