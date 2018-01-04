Журналист раскрыл тайну прически Дональда Трампа

Журналист Майкл Вулф раскрыл в своей книге секрет прически президента США Дональда Трампа.

Дочь американского лидера Иванка поведала Вулфу, что после процедуры по борьбе с облысением у Трампа осталась абсолютно лысая макушка, окруженная волосами по бокам и спереди.

Чтобы прикрыть центральную часть, он стал зачесывать шевелюру назад и закреплять ее гелем.

Кроме того, Иванка рассказала журналисту о цвете волос отца, который получается в результате окрашивания не слишком качественным средством. По ее словам, оттенок меняется в зависимости от того, насколько долго держать краситель.

"Из-за нетерпеливости Трампа и выходит такой оранжевый блонд", — цитирует New York Post отрывок из новой книги Вулфа.

Прическу Дональда Трампа уже долгое время обсуждают в социальных сетях. Многие пользователи считали, что он носит парик. Однако в прошлом году ведущий юмористической программы The Tonight Show телеканала NBC с разрешения Трампа взлохматил ему волосы и тем самым доказал их натуральность.