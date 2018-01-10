В США начали делать украшения из старых компьютеров

Компания Dell, занимающаяся производством ноутбуков, создала коллекцию украшений из золота, которое было получено при переработке материнских плат устаревших компьютеров.

Украшения изготавливаются в Лос-Анджелесе на фабрике R&M Fine. При этом используется золото 585 и 750 пробы и полудрагоценные камни. В ассортименте кольца, серьги и мужские запонки, сообщает WWD. Их цена начинается от 78 долларов.

Дизайн украшений разработан в сотрудничестве с актрисой и экологической активисткой Никки Рид и ее брендом одежды и аксессуаров Bayou With Love.

Dell начала использовать переработанные материалы около пяти лет назад. Преимущественно это был пластик. Переработкой золота компания занялась впервые. Ее руководство отмечает, что ежегодно только в США на свалках оказывается золота и серебра на 60 миллионов долларов. При этом отмечается, что драгоценные металлы на такую сумму можно получить только из старых мобильных телефонов.

