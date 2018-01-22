Салон EPILAS планирует открыть еще один центр лазерной эпиляции в 2018 году

Удаление лишних волос на теле — одна из самых популярных услуг в сфере красоты и ухода за собой

Женщины, уставшие от утомительных домашних процедур, обращаются в салоны за быстрой эпиляцией, которая дает долговременный эффект. Одним из самых популярных салонов в Москве является EPILAS — центр, расположенный неподалеку от метро «Трубная».

Несмотря на то, что EPILAS работает в столице всего около полугода, с лета 2017 года, недавно руководство центра объявило об открытии второго салона лазерной эпиляции — рядом с метро «Рижская». По словам управляющего директора, Светланы Добровольской, обусловлено такое решение тем, что один салон уже не справляется с потоком клиентов — спрос на эпиляцию намного превышает нынешние возможности EPILAS. Новый центр позволит распределить нагрузку и сократить размеры очереди на процедуры.

Почему старт EPILAS оказался настолько удачным? Ответ — в продуманном подходе салона к основной процедуре. При том, что в центре работают исключительно квалифицированные дерматологи и косметологи с профессиональным образованием, а лазерная эпиляция проводится при помощи новейшего лазера MeDioStar NeXT PRO, стоимость процедуры остается минимальной.

EPILAS не только удерживает низкие цены — клиенты московского салона имеют возможность избавиться от лишних волос всего за 6 – 8 процедур. За один сеанс удаляется около 20% активных волосяных луковичек. Конечно, провести качественную эпиляцию за один прием невозможно в принципе — ведь необходимо еще дождаться, пока в фазу роста перейдут и спящие фолликулы, которых под кожей может быть до 90%. Однако благодаря повышенной эффективности лазера каждый сеанс оказывается максимально результативным — и при этом коже не наносится никакого вреда, наоборот, она подтягивается и омолаживается. После окончания курса эпиляции кожа сохраняет гладкость не месяцы, а годы.

Руководство EPILAS сообщает, что второй московский центр лазерной эпиляции будет открыт летом 2018 года. Планы расширения вынашивались уже давно — но на то, чтобы получить все необходимые лицензии и разрешения, а также отремонтировать и оборудовать помещение, понадобится около шести месяцев. Второй центр EPILAS будет втрое больше и по своим возможностям ничуть не уступит первому — в нем клиенты также смогут пройти курс лазерной эпиляции, омоложения, воспользоваться профессиональной чисткой или отбеливанием кожи лица.