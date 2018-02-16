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Духи и дезодоранты признали опасными для здоровья

12:07 16.02.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Американские ученые выяснили, что косметические средства личной гигиены, такие как дезодоранты, духи, шампуни загрязняют воздух канцерогенами и другими опасными веществами не меньше, чем дым машин и сигарет.

Ученые провели исследование содержания канцерогенов и других вредных веществ в воздухе квартир жителей различных городов США и на улицах. Как говорится в статье, опубликованной в журнале Science, исследователи обнаружили, что выхлопы машин не являются единственными и даже главными загрязнителями воздуха.

Ученые искали в первую очередь различные летучие органические вещества, способные вызвать рак и серьезные гормональные нарушения в работе организма. Проанализировав полученные данные, они обнаружили, что главным источником таких веществ являются не автомобили или промышленные предприятия, а косметические и бытовые товары.

«Наши замеры показали, что концентрация летучих веществ внутри домов часто была в десятки раз выше, чем на улице. Это можно объяснить только тем, что их источником была косметическая продукция из углеводородного сырья», - говорят ученые.

Эти вещества не только повышают вероятность развития рака и других болезней у жителей в подобных домах, но и негативно влияют на экологию всей местности в целом, способствуя формированию озона в нижних частях атмосферы. Озон же является главным компонентом смога и способствует развитию астмы и других проблем с легкими.

По мнению ученых, современное законодательство не учитывает тот факт, что косметическая продукция также содержит в себе летучие углеводороды, и никак не регулирует их оборот и применение.

Темы: Антропогенное воздействие на экологическую обстановку, Экология и охрана природных богатств планеты, Духи и мир волшебных ароматов, Исследования, Исследования российских и зарубежных ученых, Мир ароматов и их ценителей, Здоровье
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