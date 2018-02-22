В Саудовской Аравии впервые пройдет Неделя высокой моды Arab Fashion Week.

Как пишет Arab News, первая в истории страны Неделя моды состоится в столице государства Эр-Рияде. В мероприятии примут участие как арабские, так и зарубежные дизайнеры. Оно пройдет с 26 по 31 марта под руководством принцессы Нуры бинт Фейсал Аль Сауд, почетного президента Арабского совета моды.

«Художественное сообщество Саудовской Аравии растет и крепнет на протяжении уже нескольких лет, и управление выражает уверенность, что такое мероприятие, как неделя моды, станет достойной площадкой для демонстрации возможностей талантливых модельеров и художников и выведет на новый уровень сферу развлечений Саудовской Аравии», - заявила принцесса, отметив, что грядущее событие — лишь начало развития модной индустрии в регионе.