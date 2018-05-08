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На Украине призвали к бойкоту Adidas за вещи с символикой СССР

18:22 8.05.2018
Фото с сайта farfetch.com
Фото с сайта farfetch.com
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Знаменитый спортивный бренд Adidas оказался в центре скандала из-за выхода новой коллекции, вдохновленной символикой СССР.

Как пишет «Интерфакс», ряд жителей Украины призвали бойкотировать всю пордукцию популярного бренда. В частности за бойкот Adidas выступила первый заместитель министра финансов Украины Оксана Маркарова, заявившая о своем отказе покупать какие-либо товары данного бренда.

Представительство бренда на Украине отказалось раскрывать планы Adidas относительно возможной продажи новой коллекции.

Ранее новая коллекция спортивного бренда подверглась критике в Литве. В частности, МИД страны заявил, что их «тошнит от имперской ностальгии, которая до сих пор имеет место».

Представители Adidas пока никак не комментируют сложившуюся ситуацию. На официальном сайте бренда данный товар в продаже уже отсутствует.

Темы: Adidas, Новая коллекция, Бренды и торговые марки
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Комментарии читателей
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08.05.2018, 22:03
Гость: Wrangell

Кто носит майку Адидас, тот скоро родину продаст... :)
Старая тема :)
08.05.2018, 21:00
Гость: xmyr

В частности, МИД страны заявил, что их «тошнит от имперской ностальгии
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Миду пить надо меньше,бытьбольше европейцами,оторватся от имперских страшилок и больше курить марихуану или нюхать грибы Чернополя.
>PS Stopudovas..
08.05.2018, 19:39
Гость: Боевой гопак древнего укра

Мало призывать бойкотировать Адидас. Надо ещё бойкотировать родителей украинцев, родившихся в СССР. Щетаю, только так можно достигнуть перемоги.
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