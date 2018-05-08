На Украине призвали к бойкоту Adidas за вещи с символикой СССР

Знаменитый спортивный бренд Adidas оказался в центре скандала из-за выхода новой коллекции, вдохновленной символикой СССР.

Как пишет «Интерфакс», ряд жителей Украины призвали бойкотировать всю пордукцию популярного бренда. В частности за бойкот Adidas выступила первый заместитель министра финансов Украины Оксана Маркарова, заявившая о своем отказе покупать какие-либо товары данного бренда.

Представительство бренда на Украине отказалось раскрывать планы Adidas относительно возможной продажи новой коллекции.

Ранее новая коллекция спортивного бренда подверглась критике в Литве. В частности, МИД страны заявил, что их «тошнит от имперской ностальгии, которая до сих пор имеет место».

Представители Adidas пока никак не комментируют сложившуюся ситуацию. На официальном сайте бренда данный товар в продаже уже отсутствует.