Карл Лагерфельд решил отказаться от немецкого гражданства

Знаменитый немецкий кутюрье Карл Лагерфельд пригрозил отказаться от немецкого гражданства, если не будет изменена миграционная политика страны, пишет Le Point.

Лагерфельд активно выступает против политики федерального канцлера Германии Ангелы Меркель, которая объявила о необходимости принять в страну около миллиона мигрантов. Ее политике кутюрье противопоставил политику Франции, заявившей о принятии 30 тысяч мигрантов.

Именно из-за политики Меркель в парламент ФРГ прошли представители ультраправых партий неонацистского толка, считает дизайнер. «Партии «Альтернатива для Германии» не существовало, и все же одной фразой Меркель сделала ее появление возможным, оттолкнув два миллиона избирателей и посылая сотню этих неонацистов в парламент», - заявил он.

Ранее резкие комментарии Лагерфельда относительно политики Ангелы Меркель вызвали скандал в Европе. Кутюрье назвал мигрантов «злейшими врагами» евреев.