]]> ]]>
Главная Стиль Новости

Карл Лагерфельд решил отказаться от немецкого гражданства

12:41 11.05.2018
Карл Лагерфельд. Фото с офстраницы в Facebook
Карл Лагерфельд. Фото с офстраницы в Facebook
Материалы по теме:

Знаменитый немецкий кутюрье Карл Лагерфельд пригрозил отказаться от немецкого гражданства, если не будет изменена миграционная политика страны, пишет Le Point.

Лагерфельд активно выступает против политики федерального канцлера Германии Ангелы Меркель, которая объявила о необходимости принять в страну около миллиона мигрантов. Ее политике кутюрье противопоставил политику Франции, заявившей о принятии 30 тысяч мигрантов.

Именно из-за политики Меркель в парламент ФРГ прошли представители ультраправых партий неонацистского толка, считает дизайнер. «Партии «Альтернатива для Германии» не существовало, и все же одной фразой Меркель сделала ее появление возможным, оттолкнув два миллиона избирателей и посылая сотню этих неонацистов в парламент», - заявил он.

Ранее резкие комментарии Лагерфельда относительно политики Ангелы Меркель вызвали скандал в Европе. Кутюрье назвал мигрантов «злейшими врагами» евреев.

Темы: Германия, Знаменитости и популярные персоны, Проблемы мигрантов в мире
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
11.05.2018, 14:41
Гость: Уфп

предлагаю ему переехать в грозный!!!
11.05.2018, 14:09
Гость: Вертай Аусвайс взад!

Маразматик возмущён не тем что завезли имигрантов а тем что это мусульмане и они дескать угрожают евреям...!
О немецком народе -ни слова!!!
Нахрен он нам нужен коли о народе не думает и живёт всю жизнь за бугром.
Вертай Аусвайс взад!
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.