Восьмилетняя девочка получила работу дизайнера благодаря жалобе на сексизм

Восьмилетняя жительница Великобритании получила предложение принять участие в разработке дизайна новой коллекции детской одежды французского бренда Fat Face.

Как пишет Daily Mail, она получила «работу» благодаря своей жалобе на неудобность детской одежды, предназначенной для девочек.

В частности восьмилетняя Элеанор Хансен собирает куриные яйца на семейной ферме и приносит их домой в карманах. Когда она с родителями поехала в магазин за новыми шортами, она обнаружила, что ни одна модель в отделе для девочек не содержит больших и удобных карманов. Ей в итоге пришлось купить длинные мальчишеские шорты карго.

По совету родителей девочка написала жалобу в компанию Fat Face, обвинив их в сексизме и отметив, что девочкам карманы также необходимы.

Дизайнеры бренда признали свою ошибку и пригласили Хансен принять участие в разработке дизайна новой коллекции детской одежды.