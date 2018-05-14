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Восьмилетняя девочка получила работу дизайнера благодаря жалобе на сексизм

17:12 14.05.2018
Фото с сайта fatface.com
Фото с сайта fatface.com
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Восьмилетняя жительница Великобритании получила предложение принять участие в разработке дизайна новой коллекции детской одежды французского бренда Fat Face.

Как пишет Daily Mail, она получила «работу» благодаря своей жалобе на неудобность детской одежды, предназначенной для девочек.

В частности восьмилетняя Элеанор Хансен собирает куриные яйца на семейной ферме и приносит их домой в карманах. Когда она с родителями поехала в магазин за новыми шортами, она обнаружила, что ни одна модель в отделе для девочек не содержит больших и удобных карманов. Ей в итоге пришлось купить длинные мальчишеские шорты карго.

По совету родителей девочка написала жалобу в компанию Fat Face, обвинив их в сексизме и отметив, что девочкам карманы также необходимы.

Дизайнеры бренда признали свою ошибку и пригласили Хансен принять участие в разработке дизайна новой коллекции детской одежды. 

Темы: Новая коллекция, Бренды и торговые марки
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Комментарии читателей
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14.05.2018, 20:38
Гость: Rosario Agro

Способная девочка. Эти карты (дискриминация, сексизм, мужской шовинизм, расизм, гомофобия) их учат разыгрывать не родители, а именно в школе - учителя. Вернее, учительницы. Да, есть здесь и мужчины-учителя, которые приводят своих детей на гей-парады и объясняют, как это здорово. Но *подавляющее* большинство тех, кто формирует сознание детей до полной их дезориентации - причём делает это с радостью, энергично! - это женщины, работницы системы школьного образования.
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