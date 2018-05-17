Как распределить время между детьми, чтобы всем хватило внимания

15:26

Ксения Андреева, мама троих погодок, бизнес-леди, писательница, «Вице-Миссис Санкт-Петербург» и финалистка конкурса красоты и талантов «Миссис Россия – 2018» рассказывает о том, как она старается распределять внимание и время между тремя маленькими детьми

Как уделить внимание каждому? В чем стоит уравнивать детей, а когда учитывать индивидуальные особенности каждого ребенка? Где граница между всеуспеваемостью и тем, чтобы оставаться той мамой, которую хотелось бы видеть рядом со своими детьми?

В ожидании второй дочки меня всю беременность терзали следующие мысли. Дело в том, что в тот момент мое материнское сердце было до краев, как мне казалось, переполнено любовью к старшему сыну, которому было в тот момент чуть больше года. «И неужели можно так же сильно любить еще одного ребенка? – беспокоилась я. - Как? Хватит ли, образно говоря, в сердце места?»

Эти сомнения развеялись ровно в момент рождения малышки – я моментально почувствовала, что страхи беспочвенны: материнское сердце способно вместить бесконечное количество любви. И когда я была беременна нашим третьим малышом, я уже была спокойна и знала, что сердце матери – это бездонный сосуд, и в него вмещается бесконечное количество любви. Законы Архимеда тут – не работают!

Если бы все было также легко и просто с физическими проявлениями любви и внимания! Здесь все упирается во время и наличие других задач по дому и жизни в целом. У нас с тремя детьми – их возраст 4.6, 3 и 1.2 года - обычно такая карусель дел с утра до вечера, что порой до спокойной беседы с каждым малышом дело доходит, дай бог, когда все уже в кроватках.

Тем не менее, я стараюсь использовать все возможности, чтобы дети чувствовали себя одинаково обожаемыми, и при этом уникальными, и соразмерно распределить свое время и внимание между ними.

Одинаково любимые

Как-то на детской площадке наблюдала я такой разговор. Мама троих деток в игровой форме обращалась к ним: «Ты моя любимая, и ты моя любимая, а ты – говорила она младшенькой, - моя самая, самая, самая любимая». На первый взгляд, очень милый разговор. Но, по-моему, сам факт озвучивания того, что есть кто-то «самый любимый», таит в себе определенные риски. По сути, это прямая конкуренция за маму, которая может повлиять на дружные отношения между детьми. И многие родители сами не замечают, как они создают этот соревновательный момент.

Поэтому я стараюсь избегать в обращении слов «самый», «больше всех», чтобы сохранить хорошие отношения между детьми и не вызвать ощущения «недолюбленности». Поэтому, к примеру, я всегда говорю «Люблю Кирюшу, люблю Дашу, люблю Артемку» - или в другом порядке, смотря к кому обращаюсь. Особенно важно не забывать это произносить, когда кто-то другой из деток слышит. Можно сказать, это такая моя материнская мантра. И этими словами я подчеркиваю их единство и целостность как семьи, а также их равноправие в моем сердце.

Каждому – по потребностям

При этом каждый ребенок должен ощущать свою уникальность и не быть уравнен в общей «толпе». У каждого должны быть свои игрушки, свой ящик для них, свои вкусы и предпочтения, которые маме необходимо учитывать.

Кроме того, у всех детей есть разные потребности в ласке, любви, внимании со стороны родителей. Например, я знаю, что дочке очень важна физическая ласка, и она должна получить ее чуть больше, поскольку в этом ее личная прямая потребность. А младшему сыну, например, гораздо важнее то, что я просто нахожусь физически рядом. Например, если я уезжаю в командировку или даже просто отрываюсь от него в плане своих мыслей, погружаясь в какой-то проект, он может просто заболеть на ровном месте. К сожалению, это проверено неоднократно... Поэтому теперь, если по какому-то из проектов мне надо уехать больше, чем на один день, мне спокойнее и проще взять его с собой.

Грань между тем, где заканчиваются «универсальные» моменты по общению с детьми, и где начинается учет индивидуальных потребностей, очень тонкая. Здесь нет абсолютного правила, и нужно просто слушать ребенка и свое сердце. Важно почувствовать, в какой момент та или иная совместная деятельность покажет малышу, что он любим, обожаем, дорог, и эта любовь не зависит ни от чего. Она – материнская любовь - безусловна. Мы любим детей не за то и не за это, а за то, что просто они благословили нашу жизнь своим появлением в ней.

В очередь, дети, в очередь!

В большой семье, конечно, сложнее учитывать персональные интересы каждого и одновременно делать то, что хочет каждый из детей. Потому что хотят они всегда разного! И тут у нас вступает принцип очередности. Все желания исполняются. Но – по очереди. Да, так, конечно, у каждого из них получается чуть меньше реализованных идей, но зато есть жизненное разнообразие и все затеи выполняются в веселой компании.

Я соблюдаю очередность не только в исполнении детских «хотелок», но и в отношении физических проявлений внимания. К примеру, если кто-то посидел на ручках у мамы и туда нацеливается другой малыш, то надо уступить – у нас все по очереди. А что делать? Больше двух на коленях у мамы одновременно не помещаются, по крайней мере, не передавливая друг друга. И, как мне кажется, самое главное тут – не чувствовать вины перед ребенком за то, что у вас много детей и он иногда должен делиться или уступать. Ведь это – ваша семья. Это вы приняли такое решение, что детей будет несколько. И то, что необходимо чередоваться, – это просто правило вашей общей жизни, которое устанавливают родители как главные в семье. И, надо сказать, что в многодетной семье дети достаточно быстро привыкают к такому порядку и не испытывают личной обиды за это.

Личное время с мамой

Психологи рекомендуют, чтобы каждый ребенок проводил какое-то время с мамой. Скажу честно, у нас это в чистом виде не получается организовать на регулярной основе. Если, конечно, кто-то из старших не уходит гулять с папой или бабушкой, а другой по какой-то причине остается дома... По сути, регулярно такой эксклюзив получается только у младшего, пока старшие в садике.

Также у нас нет регламентированного времени, когда я занимаюсь только одним старшим ребенком. Разумеется, я понимаю, что когда дети станут взрослее и необходимо будет налаживать более тонкий контакт с чуткой душой отрока, надо будет подумать более основательно о том, как успеть регулярно пообщаться один на один с каждым ребенком.

Но пока что все это происходит достаточно спонтанно, и мы все вместе обсуждаем их события дня и впечатления, когда едем в машине, гуляем или кушаем. И, конечно, процессе общей игровой деятельности я периодически общаюсь то с одним, то с другим, но обычно все же мы перемещаемся по жизни веселой «эгегейской» компанией, когда на маму налетают одновременно все.

Дилемма активной мамы

Как и у каждой работающей мамы, у меня есть свои страхи и опасения. Не «недадаю» ли я внимания и времени детям из-за того, что продолжаю достаточно активную рабоче-творческую жизнь? Ведь свой бизнес, а также мои хобби – написание книг и живопись маслом – требуют достаточно много времени. В то же время, дети так быстро растут, и так хочется не пропустить ни единого важного момента их развития.

Я решила для себя этот вопрос так. Дети – это самое лучшее, самое главное, что есть в моей жизни. Но, в то же время, я остаюсь взрослой личностью, с достаточно широкими профессиональными и персональными интересами. И этой личности для полной гармонии необходимо, чтобы в жизни присутствовала работа и творчество.

И пусть это отнимает некоторое время, которое я могла бы проводить, неотрывно занимаясь детьми, но зато после работы, живописи или написания книг я наполняюсь внутренними силами и могу проводить остальное время с малышами максимально «качественно» – то есть, получая абсолютное удовольствие от общения с ними, отдавая себя целиком и с наслаждением принимая то внимание и любовь, которую они дают мне.

Поэтому я беру курс на баланс различных жизненных начал – материнского, профессионального и творческого. И надеюсь, что наличие внутренней гармонии, которая получается за счет этого, позволит мне воплотить именно тот образ матери, который я хотела бы видеть рядом со своими детьми – спокойной, терпеливой, мудрой и всепонимающей.

Автор: Ксения Андреева

Фото из личного архива автора

