Американский дизайнер люксовой обуви и аксессуаров покончила с собой

10:10

Известный американский дизайнер Кейт Спейд была обнаружена мертвой в своей квартире в Нью-Йорке.

Как сообщает The Hollywood Reporter, дизайнер покончила с собой. По данным полиции, она оставила предсмертную записку, содержание которой не раскрывается.

Тело 55-летней Кейт Спейд обнаружила домработница. Подробности произошедшего не сообщаются.

Дизайнер была замужем за Эндрю Спейдом, братом голливудского актера Дэвида Спейда. У нее осталась 13-летняя дочь Фрэнсис.

Кейт Спейд открыла бренд Kate Spade New York вместе с мужем в 1993 году. Она специализировалась на производстве женских сумок, одежды и аксессуаров. В 2007 году она основала бренд Frances Valentine, специализирующийся на выпуске люксовой обуви и сумок.