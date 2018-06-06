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Американский дизайнер люксовой обуви и аксессуаров покончила с собой

10:10 6.06.2018
Кейт Спейд. Скриншот с сайта thedailybeast.com
Кейт Спейд. Скриншот с сайта thedailybeast.com
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Известный американский дизайнер Кейт Спейд была обнаружена мертвой в своей квартире в Нью-Йорке.

Как сообщает The Hollywood Reporter, дизайнер покончила с собой. По данным полиции, она оставила предсмертную записку, содержание которой не раскрывается.

Тело 55-летней Кейт Спейд обнаружила домработница. Подробности произошедшего не сообщаются.

Дизайнер была замужем за Эндрю Спейдом, братом голливудского актера Дэвида Спейда. У нее осталась 13-летняя дочь Фрэнсис.

Кейт Спейд открыла бренд Kate Spade New York вместе с мужем в 1993 году. Она специализировалась на производстве женских сумок, одежды и аксессуаров. В 2007 году она основала бренд Frances Valentine, специализирующийся на выпуске люксовой обуви и сумок. 

Темы: Персоны и события в мире моды, Бренды и торговые марки
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