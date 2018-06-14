Кристиан Лубутен отстоял эксклюзивное право на красную подошву

18:12

Французский дизайнер Кристиа Лубутен отстоял свое эксклюзивное право на женские туфли с красной подошвой, пишет The Guardian.

По данным издание, суд Европейского союза подтвердил, что красный цвет на подошве женских туфель может рассматриваться как фирменный торговый знак.

Судебная тяжба началась в 2012 году после того, как голландская сеть магазинов vanHaren представила коллекцию обуви Fith Avenue в сотрудничестве с актрисой Хэлли Берри. В коллекции присутствовали туфли-лодочки с красной подошвой.

Лабутен счел это незаконным использованием элемента своего товарного знака. Гаагский суд вынес решение в пользу дизайнера, временно запретив голландской компании продавать туфли с красной подошвой. Однако vanHaren подали апелляцию в Европейский суд, настаивая на том, что у Лубутена не может быть эксклюзивного права на красные подошвы.

В итоге суд вновь подтвердил право Лубутена на данный товарный знак. В документах значится, что торговая марка Лубутена включает право на использование красного цвета, нанесенного на подошву туфли.

Отмечается, что данная победа важна для всех брендов, которые полагаются на конкретные цвета, цветовые комбинации или знаки, размещенные на из продукции в качестве логотипа.

Кристиан Лубутен создал первую пару своей фирменной обуви на красной подошве в 1993 году, воспользовавшись красным лаком для ногтей своей ассистентки.