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Анна Нетребко дебютировала на подиуме на Неделе высокой моды в Париже

08:51 6.07.2018

Знаменитая российская оперная певица Анна Нетребко дебютировала в качестве модели. Она стала звездой показа новой коллекции российского бренда Yanina Fashion на Неделе высокой моды в Париже.


Анна Нетребко. Фото с офстраницы певицы в Facebook

Анна открыла показ новой коллекции дизайнера Юлии Яниной, представ перед публикой в роскошном темно-синем бархатном платье в пол. Ее шею украшало массивное колье. 

Видео с показа Анна позже опубликовала в своем блоге в Instagram. «Первый раз на подиуме в возрасте почти 47 лет!», - написала оперная дива. Поклонники артистки восторженно приняли смену ее амплуа, отметив, что после этого выхода «показ моды с худосочными моделями будет не востребован!».

Анна рассказала своим подписчикам, что платье, в котором она дефилировала на подиуме, после показа ей подарили. По мнению звездной гостьи темой показа дизайнера Юлии Яниной были русская душа и русская женщина.

И это, похоже, соответствует действительности. В новой коллекции дизайнер не изменяет себе, предлагая поклонницам своего бренда платья с пышными рукавами, туфли с золотыми пряжками, «боярские» соболя и популярные ныне кокошники. 

Темы: Знаменитости и популярные персоны, Новая коллекция, Парижская Неделя Моды, Персоны и события в мире моды
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