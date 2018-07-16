В Иванове появится музей моды Вячеслава Зайцева

14:11

В Ивановской области появится музей знаменитого российского модельера Вячеслава Зайцева, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

По данным агентства, соответствующее решение принял врио губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский. Он сообщил о своем решении на XIII Российском фестивале моды "Плес на Волге. Льняная палитра", бессменным президентом которого является Зайцев.

"Для нас большая честь принимать Вячеслава Михайловича Зайцева. Его заслуги перед страной и перед нашей областью трудно переоценить. Я думаю, что этот человек достоин, чтобы в Ивановской области был музей его имени. Поэтому я уже дал соответствующее поручение. Мы подберем здание в Иванове и создадим музей", - заявил Воскресенский.

В рамках фестиваля модельер презентовал свой новый бренд Slava Zaitsev Kids, представив порядка 50 новых моделей детской одежды. Кроме того кутюрье представил новую коллекцию для взрослых, которая еще не демонстрировалась российской публике.

Всего на фестивале были продемонстрированы более 20 коллекций модельеров из России.