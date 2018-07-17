Москвичам предложили прогуляться по «лабиринту Минотавра»

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Погрузиться в историю Древней Греции москвичам и гостям столицы можно уже с 16 июля. Выставка под названием “Лабиринт Минотавра” открылась в столичном арт-центре “Ветошный”.

По словам организаторов экспозиции, “Лабиринт Минотавра” - это познавательно-развлекательное пространство для детей, которое, “наполнено волшебством Древней Греции и исполнено с помощью новейших технологий”.

Посетителей выставки ждут персонажи из мифов - Минотавр, Медуза Горгона, Пандора, царь Мидас и многие другие, а также легендарные предметы - мудрое говорящее дерево, хранящее золотое руно, и яблоко раздора, из-за которого началась Троянская война. Если в какой-то момент экспозиции маленьким посетителям захочется покинуть лабиринт, это можно будет сделать с помощью нити Ариадны.

Вне лабиринта есть небольшой лес, в котором можно узнать, как много названий деревьев и цветов связаны с преданиями, а также кинотеатр, где рассказывается о связи планет и созвездий с мифами Древней Греции.

Для взрослых посетителей на территории выставки есть кафе и командная стратегическая игра «Битва богов».

Организаторы обещают, что “после выставки дети заинтересуются историей и литературой, робототехникой и астрономией, а вам самим захочется съездить в Грецию, где собственными глазами сможете увидеть лабиринт Минотавра и побывать на горе богов, Олимпе”.

Выставка продлится до 15 сентября