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Алиса Лобанова помогла фонду Водяновой собрать средства для особенных детей

16:26 18.07.2018

Известная бизнессвумен и учредитель компании Toy.ru Алиса Лобанова приняла участие в благотворительном гала-ужине в Доме Пашкова.


Алиса Лобанова, Наталья Водянова, Мария Гордиенко, Яна Рудковская
Фото предоставлено компанией Toy.ru

Мероприятие было организовнно Натальей Водяновой, Яной Рудковской и послом Катара в России Фасадом Махомедовичем Аль-Аттыйя при поддержки Управления по туризму государства Катар и оргкомитета чемпионата мира по футболу. На благотворительном аукционе в поддержку фонда «Обнаженные сердца», практически все предложенные вещи были связаны с футбольной тематикой. 

Алиса выкупила два лота, один из которых - мяч открытия чемпионата мира FIFA 2018 в России. Среди гостей гала-ужина также были замечены Мик Джаггер, Николь Шерзингер, Хасан Аль Тавади, Алена Донецкая и многие другие Всего гости вечера вместе с Алисой собрали €975 тыс.

Все эти деньги поддержат семьи где есть дети с нарушениями развития.

Участие Алисы Лобановой как представителя компании Toy.Ru в этом мероприятии не случайно. Toy.ru уже не первый год проводит мастер классы, веселые анимации для онкологических больных в клиниках и способствует развитию «солнечных» детей особыми развивающими играми. 

Темы: Благотворительность в России, Знаменитости и популярные персоны
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
18.07.2018, 20:22
Гость: Олеся

А водяновой все миллионов мало ?решила еще и на фальшивом фонде подмолотить ?Ну,правильно,не все хаматовой жировать :))
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