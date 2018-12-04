Васильев назвал Бузову иконой стиля современной России

15:22

Теледива Ольга Бузова названа иконой стиля современной России. Об этом заявил историк моды Александр Васильев в своем интервью на радио «Комсомольская правда».

Он заявил, что Бузова, имеющая 13 миллионов подписчиков в соцсетях, может считаться одной из самых успешных персон в шоу-бизнесе.

«Народу она нравится. Я не хочу наживать врагов и критиковать ее гардероб. Но именно Бузова является отражением вкуса нашего народа и иконой стиля для него. Она близка и понятна. В меру вульгарная, но держится в рамках. У нее усредненный стандарт. Образец обыденности», - рассказал он.

По словам Васильева, пример Бузовой вдохновляет «мечтающих о славе девушек». Также он похвалил теледиву за ее способность монетизировать свою известность в соцсетях.

Среди мужчин Васильев считает самыми популярными в России телеведущего Дмитрия Нагиева и музыканта Сергея Шнурова.

