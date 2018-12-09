Титул «Мисс мира-2018» завоевала участница из Мексики

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Финал 68-го международного конкурса "Мисс мира-2018" состоялся в субботу в городе Санья (островная провинция Хайнань, юг КНР). Победу одержала уроженка Мексики 26-летняя Ванесса Понсе.

Фото со страницы Miss World в соцсетим

"Я старалась сделать все, что в моих силах, но несмотря на это, результат превзошел все мои ожидания, - сказала в беседе с корреспондентом ТАСС победительница после объявления результатов. - Я чувствую себя невероятно счастливой, мы сделали это!"

Согласно условиям конкурса, в течение года Понсе будет жить в Лондоне и принимать активное участие в благотворительности. Корону мексиканке передала обладательница титула "Мисс мира-2017" - уроженка Индии Мануши Чхиллар.

Второе место заняла жительница Таиланда Николин Пичапа Лимснукан.

Россию представляла 19-летняя Наталья Строева из Якутска. Девушка попала в тридцатку лучших, однако в финальный этап конкурса не прошла.

В конкурсе принимали участие девушки в возрасте от 18 до 26 лет из 118 стран и регионов мира.