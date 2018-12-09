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Титул «Мисс мира-2018» завоевала участница из Мексики

12:49 9.12.2018

Финал 68-го международного конкурса "Мисс мира-2018" состоялся в субботу в городе Санья (островная провинция Хайнань, юг КНР). Победу одержала уроженка Мексики 26-летняя Ванесса Понсе.

Фото со страницы Miss World в соцсетим

"Я старалась сделать все, что в моих силах, но несмотря на это, результат превзошел все мои ожидания, - сказала в беседе с корреспондентом ТАСС победительница после объявления результатов. - Я чувствую себя невероятно счастливой, мы сделали это!"

Согласно условиям конкурса, в течение года Понсе будет жить в Лондоне и принимать активное участие в благотворительности. Корону мексиканке передала обладательница титула "Мисс мира-2017" - уроженка Индии Мануши Чхиллар.

Второе место заняла жительница Таиланда Николин Пичапа Лимснукан.

Россию представляла 19-летняя Наталья Строева из Якутска. Девушка попала в тридцатку лучших, однако в финальный этап конкурса не прошла. 

В конкурсе принимали участие девушки в возрасте от 18 до 26 лет из 118 стран и регионов мира.

Темы: Конкурсы красоты
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Комментарии читателей
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09.12.2018, 20:06
Гость: passed by

Я, бы добавил - даже апосля 3х дней с " беленькой ".
09.12.2018, 15:37
Гость: Оллес

мдя-я-я-я...я бы на такую даже с водкой...
09.12.2018, 15:35
Гость: Кот Мурр

КОШМАР!
Какие страшные!
Они не просто не красавицы,они обе СТРАШНЫ!
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