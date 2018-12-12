Дочь Синди Кроуфорд получила титул «Модель года»

15:18

В Лондоне состоялось вручение престижной премии British Fashion Awards 2018, учредителем которой является Британский модный совет.



Кайя Гербер и Синди Кроуфорд. Фото с сайта zolotoy.ru

Главную награду в номинации «Модель года» получила 17-летняя модель Кайя Гербер, дочь знаменитой супермодели Синди Кроуфорд.

Помимо Кайи за этот титул боролись британская модель, обладательница титула «Модель года 2017», Адова Абовх, австралийская модель Адут Акеч, знаменитая американская модель Белла Хадид и канадская модель Винни Харлоу.

По мнению организаторов премии, юная Кайя оказывает «глобальное влияние на моду и обладает весом за пределами подиума». В частности на счету Кайи участие в показах таких Модных домов, как Versace, Valentito, Chanel. Награду девушке вручила популярная британская певица Рита Ора.

Брендом года по мнению Британского модного совета стал Gucci, а дизайнерами 2018 года стали Клэр Уайт Келлер (Givenchy) и Крейг Грин (Craig Green).