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Определена обладательница титула «Мисс Вселенная 2018»

15:55 17.12.2018

Представительница Филиппин стала обладательницей титула «Мисс Вселенная 2018».


«Мисс Вселенная 2018» Катриона Грэй
Фото с офстраницы конкурса в Facebook

Финал популярного конкурса красоты состоялся 16 декабря в выставочном зале Impact Arena в Бангкоке.

Корону победительницы получила 24-летняя Катриона Грэй, став четвертой представительницей Филиппин, завоевавшей титул «Мисс Вселенная». Девушка занимается вопросами борьбы с ВИЧ и СПИДом в организации Love Yourself, а также работает волонтером в некоммерческой организации Young Focus.

Также она известна как телеведущая, певица, театральная актриса и модель. Девушка имеет смешанные корни, ее отец родом из Австралии, а мать — филиппинка.

Второе место получила представительница Венесуэлы Стефани Гутьеррес. На третьем месте расположилась участница из ЮАР.

Участница из России, 18-летняя Юлия Полячихина не прошла в финал конкурса.

Темы: Филиппины, Конкурсы красоты
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