Названа страна с самыми красивыми женщинами мира

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Самые красивые женщины в мире живут в Венесуэле. По крайней мере так считает женский портал о красоте Missosology, составивший соответствующий рейтинг на основе результатов международных конкурсов красоты.

В 2018 году именно представительницы Венесуэлы чаще всего надевали короны победительниц различных бьюти-конкурсов. Так Марием Веласко выиграла титул "Мисс Интернешнл", а еще одна представительница этой страны стала вице-мисс конкурса "Мисс Вселенная". Отмечается, что Венесуэла возглавляет этот рейтинг уже в 18-й раз.

На втором месте рейтинга расположились Филиппины. Замыкает тройку стран с самыми красивыми женщинами Мексика благодаря победе ее представительницы на «Мисс мира – 2018».

В топ-10 также вошли: Гвинея-Бисау, Вьетнам, Таиланд, Пуэрто-Рико, Индонезия, Колумбия и конечно США.

Всего же в рейтинге представлено 20 стран. Россия, увы, в этот список не попала, так как наши девушки давно не завоевывали главных корон на международных конкурсах красоты.