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Названа страна с самыми красивыми женщинами мира

09:46 30.01.2019
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Самые красивые женщины в мире живут в Венесуэле. По крайней мере так считает женский портал о красоте Missosology, составивший соответствующий рейтинг на основе результатов международных конкурсов красоты.

В 2018 году именно представительницы Венесуэлы чаще всего надевали короны победительниц различных бьюти-конкурсов. Так Марием Веласко выиграла титул "Мисс Интернешнл", а еще одна представительница этой страны стала вице-мисс конкурса "Мисс Вселенная". Отмечается, что Венесуэла возглавляет этот рейтинг уже в 18-й раз.

На втором месте рейтинга расположились Филиппины. Замыкает тройку стран с самыми красивыми женщинами Мексика благодаря победе ее представительницы на «Мисс мира – 2018».

В топ-10 также вошли: Гвинея-Бисау, Вьетнам, Таиланд, Пуэрто-Рико, Индонезия, Колумбия и конечно США.

Всего же в рейтинге представлено 20 стран. Россия, увы, в этот список не попала, так как наши девушки давно не завоевывали главных корон на международных конкурсах красоты.

Темы: Конкурсы красоты, Рейтинги
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Комментарии читателей
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30.01.2019, 12:37
Гость: какол в США

а я без труда отвечу: самые красивые девушки - в России. На Украине бывают, на первый взгляд, привлекающие внимание, но на второй взгляд они оказываются досадно-отталкивающими.
Белорусские девушки отличаются (если смазливые) с примесью второго сорта.
Русские же девушки - самые стоящие (ну, не на 100%, разумеется).
А, вот, девушки из Венесуэлы, Мексики, Филиппин, Никарагуа, США (а повидал я многих из них), на мой вкус, русским девушкам проигрывают основательно. Хотя, для кого-то всё иначе.
Все, кто на фото вверху, на мой вкус, - явное не то.
30.01.2019, 11:51
Гость: Палыч

Кто-ж нашим девушкам даст завоевать корону?Удивлён и тем,что на ЧЕ заняли призовые места.
30.01.2019, 11:31
Гость: Великий УКР

Не угадали!
самые красивые в какой-то из этих трех Беларусь Россия Украина. Но где красивше затрудняюсь ответить.
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