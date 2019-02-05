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В Госдуме готовят законопроект о декретном отпуске для мужчин

11:16 5.02.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Депутат Госдумы от партии ЛДПР Василий Власов работает над законопроектом, который позволит мужчинам брать декретный отпуск при рождении ребенка, пишет РИА Новости.

По данным агентства, политик уже направил соответствующую инициативу министру труда и социальной защиты Максиму Топилину. Правда, в самом ведомстве получение подобного документа отрицают.

По словам Власова, он прорабатывает законопроект о внесении изменений в Трудовой кодекс РФ, которые позволят мужчинам брать 10-дневный отпуск с сохранением заработной платы при рождении ребенка.

«Существующее законодательство слабо ориентировано на защиту прав мужчин-отцов, поэтому считаю необходимым усилить нормативную деятельность в данном направлении», - говорится в письме политика Топилину.

Политик отмечает, что недавно подобные изменения были внесены в законодательство Европейского союза.

Существующее законодательство предусматривает возможность для мужчин брать отпуск до пяти рабочих дней без сохранения заработной платы. 

Темы: Брак: проблемы и решения, Беременность и роды, Государственная Дума РФ
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Комментарии читателей
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05.02.2019, 14:47
Гость: ВВВ

А как они рожать будут?
05.02.2019, 14:26
Гость: Время Ч.

Правильно, 10 дней самое то обмыть сына или дочь, а то ходи на работу с бодуна))
05.02.2019, 13:39
Гость: Если

еще научить их рожать...
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