В Госдуме готовят законопроект о декретном отпуске для мужчин

11:16

Депутат Госдумы от партии ЛДПР Василий Власов работает над законопроектом, который позволит мужчинам брать декретный отпуск при рождении ребенка, пишет РИА Новости.

По данным агентства, политик уже направил соответствующую инициативу министру труда и социальной защиты Максиму Топилину. Правда, в самом ведомстве получение подобного документа отрицают.

По словам Власова, он прорабатывает законопроект о внесении изменений в Трудовой кодекс РФ, которые позволят мужчинам брать 10-дневный отпуск с сохранением заработной платы при рождении ребенка.

«Существующее законодательство слабо ориентировано на защиту прав мужчин-отцов, поэтому считаю необходимым усилить нормативную деятельность в данном направлении», - говорится в письме политика Топилину.

Политик отмечает, что недавно подобные изменения были внесены в законодательство Европейского союза.

Существующее законодательство предусматривает возможность для мужчин брать отпуск до пяти рабочих дней без сохранения заработной платы.