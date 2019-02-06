Дирижер Ульф Ваденбарндт (Швеция): «Смешивать стили - моя натура»

Несмотря на те изменения, что происходят на современной музыкальной сцене, классическая музыка по-прежнему остается довольно консервативной

Все, что выделается из общего потока, невольно приковывает внимание и вызывает обсуждения. И не важно, идет ли речь о "смешанных" концертах классики и популярной музыки, или же о стиле одежды артистов, работающих в этой области.

Несколько лет назад в Россию попал экстравагантный швед - дирижер Ульф Ваденбрандт. Он сразу выгодно отличался от большинства своих коллег ярким внешним видом и необычным поведением на сцене. Вместе с оркестром "Русская Филармония" он дает аншлаговые концерты в Международном Доме Музыки и Кремлевском дворце, а вместе с легендами металла АРИЕЙ он объездил пол России, после чего к нему прочно прикрепился термин "рок-дирижер".

Однако у себя дома, в Швеции, маэстро играет не только кроссоверные концерты, но и классические. Как в музыке, так и в своем внешнем виде он удачно сочетает строгую классику и бунтарский рокерский дух. О том, как ему это удается мы и поговорили во время его последнего визита в Москву неделю назад.

У тебя очень непривычный для дирижера внешний вид: длинные волосы, немного рокерский стиль в жизни и на сцене. Так было всегда?

Да, я придерживаюсь этого стиля с давних пор. Еще во время обучения в школе я выступал с школьной группой и играл рок и поп-музыку. Позже я поступил в консерваторию, но тот стиль, что я выбрал тогда, он уже никогда не менялся.

Как формировался твой нынешний стиль?

Мой стиль формировался под влиянием того, что я делал еще в школьные годы, ну и разумеется под влиянием моды тех лет. Тогда большинство парней имели длинные волосы и носили одежду в стиле рок. Это было очень популярно тогда и я и по сей день остаюсь в душе рокером, но, разумеется, сейчас я также обращаю внимание на качество одежды. Также отличительной чертой моего стиля является обувь, она всегда несколько «навороченная», какую не носят большинство людей.

Длинные волосы — это была дань моде во времена твоей молодости или что-то еще?

Да, в то время, когда я начал их отращивать, как я и говорил, это была дань моде. В то время у меня были очень короткие волосы и я думал тогда, что увеличение их длины поможет стать более популярным (смеется). Но, я думаю, лет с 18 у меня постоянно были уже длинные волосы, так что это со временем стало моим стилем и отличительной чертой (улыбается)

У тебя классическое образование, во время учебы в Университете не выглядел ты этакой «белой вороной» среди других студентов

Ты знаешь, я всегда ощущал себя не совсем своим в том круге, и, говоря откровенно, это чувство время от времени посещает меня и сейчас. И в этой ситуации единственное, что нужно делать, просто следовать зову своего сердца и двигаться вперед! И с другой стороны, мне нравится быть не таким как все, так как если я буду делать то же, что делают сотни людей вокруг, это будет просто скучно. Мне нравится быть уникальным и делать то, что никто больше не делает.

Откуда такая тяга к року и рок-стилистике?

Я думаю, что это созвучно моим чувством, моему ощущению свободы, что сквозит в этой музыке. И сейчас, объединяя рок и симфонический оркестр я сочетаю бунтарство рока со строгостью и дисциплиной классической музыки. Эти обе стороны привлекают меня, и обе они необходимы мне в равной степени, чтобы сохранять свежий взгляд и тягу к тому, что я делаю.

В чем ты более комфортно себя чувствуешь на сцене: в рокерском прикиде или же более классическом?

Знаешь, это зависит от концерта. Если мы говорим о таком шоу, какое я делал с группой АРИЯ, я предпочитаю более рокерский стиль на сцене, так как на сцене так жарко, что не возможно работать на полную катушку два часа в классическом концертном смокинге. Но на большинстве моих концертах я работаю именно в смокинге. Он отлично сочетается с моим стилем: длинными волосами и той обувью, в которой я выступаю. Так что я металлист в смокинге — уникальная и неповторимая комбинация (смеется).

Ты ярко выделяешься на сцене, а в обычной жизни ты любишь выделяться, надевать что-то что обязательно привлечет к себе внимание прохожих или же ты стараешься больше слиться с толпой?

В обычной жизни я предпочитаю джинсы и футболку. Мне нравятся простые вещи, но при этом все равно я дополняю стиль деталями, позволяющими выглядеть мне необычно. Мой стиль дополняется эксклюзивной обувью и солнечными очками. Это вроде бы мелочи, но они придают облику то, что делает его уникальным.

Какие аксессуары в одежде ты предпочитаешь?

Браслеты. У меня их огромное множество и самые разные. Солнечные очки, правда с рабочими линзами. На концертах я тоже работаю в очках, которые для меня сделали мои шведские друзья Se-Optik.

По какому принципу ты выбираешь одежду для выступлений?

Я отталкиваюсь от тематики того концерта, на каотором я работаю. Иногда я также советуюсь с дирекцией оркестра, какой стиль на сцене будет более подходящим, иногда с группой, с которой выступаю. Все это надо, чтобы на сцене все выглядело как единое целое.

Есть ли у тебя любимые бренды одежды в повседневной жизни и для работы на сцене?

Да. Для работы на классических концертах, когда я использую смокинг, я предпочитаю вещи шведского бренда Cavaliere. Они делают высококачественные костюмы, которые прекрасно сидят на фигуре, а также не сковывают движения, ведь, как ты знаешь, я на сцене довольно активно двигаюсь. В повседневной жизни у меня нет особой приверженности к определенному бренду. Главное, чтобы вещи были удобными и практичными.

Как началось твое сотрудничество с Cavaliere и почему именно они?

Я использую одежду этого бренда на протяжении многих лет. В прошлом году я, пересекся с ними и мы решили начать сотрудничать. И знаете, я очень счастлив, так как Cavaliere – один из крупнейших брендов в модной индустрии, и теперь они помогают мне подобрать одежду, и поддерживают, когда я нахожусь в туре. Так, теперь у меня есть свой костюм для выступлений в России и я не должен постоянно брать те, в которых работаю в Швеции.

В свой последний приезд в Москву ты посетил магазин, который является дистрибьютором Cavaliere….

Да, да! Мы приехали в салон «КиноМода», которые как раз являются дистрибьюторами Cavaliere в России. Именно они заботятся теперь о моем костюме, в котором я выступаю на российских концертах. Это довольно милый и вместе с тем эксклюзивный салон в центре Москвы, работающий исключительно со шведскими модными брендами. Они плотно работают с различными российскими классическими музыкантами и оркестрами, а теперь и со мной (улыбается). Я был очень рад побывать в этом магазине, познакомиться с прекрасными людьми, которые там работают...

У тебя специальный костюм для выступлений? Или Cavaliere подобрали что-то из своих текущих коллекций?

Знаешь, Cavaliere предоставляет мне различные смокинги и постоянно спрашивают, нужно ли мне что-то еще. Так что мы подбираем действительно исключительные вещи вместе.

Есть ли мысли сделать под выступления эксклюзивный костюм, так сказать на заказ, который был бы только твоим и мог бы стать такой же отличинтельной частью твоих концертов как и, например, длинные волосы?

Да, такие мысли иногда меня посещают (улыбается). Это было бы действительно здорово, у меня есть ряд идей. И может быть в будущем я поговорю с Cavaliere на эту тему.

Ты смешиваешь стили не только в музыке, но и в одежде. Как пришла идея включить рок-аксессуары в классический стиль твоей концертной одежды? Я в первую очередь имею ввиду твои рокерские ботинки?

Смешивать стили — это моя натура (смеется). Я из простой семьи, слушал рок и параллельно погружался в мир классической музыки. Так оно продолжается и по сей день. Я предпочитаю качественную одежду в классическом стиле, это касается и рока. На классическом концерте сложно включить во внешний вид что-то рокерское, за исключением волос (улыбается), так что ботинки, которые выглядят несколько по-рокерски, и при этом прекрасно сочетаются со смокингом — самый очевидный выбор. На самом деле я фанат хорошей обуви, у меня порядка 50 пар я думаю (смеется).

Как ты подбираешь обувь для своих выступлений?

Все мои ботинки имеют элементы деталей, которые и определяют мой выбор на тот или иной концерт. Иногда я следую сиюминутному желанию — сегодня я хочу выступать в тех или иных ботинках. Разумеется, на выступлениях в России выбор не настолько велик, но у меня всегда с собой минимум три пары концертных ботинок, чтобы был выбор (улыбается)

А в жизни ты тоже предпочитаешь такие же навороченные ботинки? Или для тебя комфорт все же важнее яркого стиля?

Все-таки в обычной жизни я отдам предпочтение комфорту. Некоторые из моих концертных ботинок имеют довольно высокий каблук, что в обычной жизни не совсем удобно. Так что в обычной жизни все же обувь использую попроще, но вместе с тем я не могу сказать, что они «обычные».

Если бы ты получил возможность создать свою линию одежды, что бы это могло бы быть?

Я думаю, что для начала я бы сделал что-нибудь для повседневной жизни в уличном стиле. Может быть линию нижнего белья (смеется)

Кого бы ты мог бы назвать иконами стиля для тебя?

Сложно так сказать, столько разных имен крутится в голове. Я бы назвал Джона Бон Джоуи и Шона Коннери.

Фото: Wadenbrandt Music