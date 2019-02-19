Dreamline: производство отечественных матрасов с ориентиром на потребителя

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В данный момент матрасный сегмент России делят между собой три промышленных гиганта – «Аскона», «Дримлайн» и «Орматек»

За последние десять лет отечественные фабрики ортопедических спальных аксессуаров и мебели практически полностью вытеснили зарубежных конкурентов с российского рынка. Более 95% покупаемых сегодня в России матрасов – отечественного производства.

Фото с сайта дримлайн.рф

Разумная ценовая политика, ориентир на требования потребителей, расширение каталога, массовая кастомизация и расширение логистики – все это гарантировало стабильность потребительского спроса даже в условиях кризиса.

В данный момент матрасный сегмент России делят между собой три промышленных гиганта – «Аскона», «Дримлайн» и «Орматек». Именно о Dreamline хотелось бы поговорить подробнее, ведь московская компания своим примером показывает, как продуманная модернизация и грамотный маркетинг завоевывают потребительский интерес.

Новые представительства и своя логистика

Несмотря на то, что в начале своего пути, 11 лет назад, компания акцентировала внимание на столичный рынок, в данный момент «Дримлайн» обзавелся складскими помещениями и отделами логистики в десяти федеральных округах – жители этих регионов могут получить качественную ортопедическую продукцию в сжатые сроки.

Еще одна инициатива, которая повысила спрос на матрасы именно этого бренда – отсутствие предоплаты для клиентов более чем из 70 крупных городов страны. При заказе в официальном интернет-магазине матрас и мебель жители этих населенных пунктов могут оплатить уже при получении.

Акцент на инновации и пополнение каталога

В данный момент одноименные фабрики производителя выпускают на российский рынок матрасы Dreamline и мебель для спальни – десятки различных позиций.

Как отметили представители компании, проектные отделы постоянно отслеживают новинки индустрии, в том числе у своих зарубежных партнеров, а затем внедряют инновации с учетом платежеспособности и требований российского потребителя. Для этого закупается и обновляется специализированное оборудование на фабриках.

Таким образом, каталог ортопедической продукции и спальных аксессуаров компании постоянно расширяется: в нем уже сейчас представлены модели всех ценовых сегментов, матрасы с независимыми пружинами, беспружинные модели с латексом, эконом серия и многое другое.

Качеству продукции уделяется особое внимание, что подтверждается многочисленными наградами, которые компания получила в течение последних лет – в 2017 году «Дримлайн» был отмечен как «Лучший производитель матрасов».

