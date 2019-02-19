Скончался знаменитый немецкий кутюрье Карл Лагерфельд

15:13

В Париже на 86-м году жизни умер легендарный немецкий модельер, креативный директор Модного дома Chanel Карл Лагерфельд.



Карл Лагерфельд. Фото с офстраницы в Facebook

О смерти кутюрье сообщает издание Figaro. Отмечается, что в последние недели самочувствие Лагерфельда заметно ухудшилось. Накануне он был госпитализирован в одну из парижских больниц, однако врачам не удалось помочь модельеру.

Как пишет Mirror, кутюрье чувствовал себя плохо последние две недели. Из-за болезни он пропустил два модных показа Chanel в конце января текущего года

Причина смерти модельера пока не называется.

Лагерфельд родился в 1933 году в Гамбурге. В 1952 переехал учиться в Париж, начал работать ассистенотом модельера Пьера Бальмена. В 1959 году стал арт-директором дома моды Жана Пату, а с 1963 работал сразу с четырьмя модными домами - Chloé, Krizia, Charles Jourdan и Fendi. В 1983 году Лагерфельд стал художественным директором дома Chanel, где позже основал линии KL и KL by Karl Lagerfeld. Он также известен своими фотоработами и созданием парфюмерных линий.