Россияне стали реже заключать браки и чаще менять имена

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Россияне стали чаще менять имена: в 2018 году зарегистрировали почти 90 тысяч актов о смене имени. В то же время, согласно пятилетней статистике, граждане стали реже связывать себя узами брака. Об этом свидетельствуют данные Минюста, передает RT.

Первая статистика ведомства говорит о том, что в 2018 году зарегистрировали 87,6 тысячи актов о смене имени. В 2017 году этот показатель составил 85,8 тысячи, а в 2016-м — 81,2 тысячи.

В конце января в столичном управлении ЗАГС назвали самые редкие и необычные имена, которые родители дали новорожденным москвичам в 2018 году. Самое запоминающееся — Адель-Иллария. За ней идут Виктория Луна и Леонида. Некоторые родители решили совсем отличиться, назвав девочек Августина, Александра Джейн, Доминика, Капитолина, Линда, Радомира, Ия. Среди имен для мальчиков самыми необычными стали: Добрыня, Данислав, Пахом, Пересвет, Марсель, Мартин, Фил, Устин.

Что касается частоты заключения браков, то россияне стали реже связывать себя семейными узами. В 2018 году было заключено 967 тысяч союзов. Это на 21% меньше показателя 2013 года (1,2 миллиона). В 2017 году число заключенных браков было тоже больше, преодолело отметку в миллион.

В беседе с сайтом председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов поделился, что причина сокращения числа браков кроется в демографических проблемах 90-х.

«Нынешние молодые люди, условно 20—30 лет, — это те, кто родился как раз в тяжелые 1990-е годы, когда у нас был колоссальный провал по рождаемости. Соответственно, сегодня самих молодых людей (как мужчин, так и женщин — прим. ред.) просто физически меньше», — сказал Крупнов.