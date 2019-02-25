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6 причин, почему нужно есть фасоль

11:10 25.02.2019

Фасоль - очень полезный продукт. Она обладает высокой питательной ценностью, и ее употребление связано с оздоровительными эффектами

Специалисты в области здорового питания назвали 5 причин, объясняющих, почему нужно обязательно есть фасоль.

Фото с сайта Pixabay.com

Причина первая: снижает уровень холестерина. Учеными из США было установлено, что ежедневное употребление всего 120 граммов фасоли способно дать 10%-ное снижение уровня холестерина в крови примерно за месяц. Этот эффект обусловлен высоким уровнем содержания пищевых волокон.

Причина вторая: спасает от запоров. Фасоль на 20% состоит из нерастворимой клетчатки – лучшего чистильщика кишечника. Если обзавестись привычкой есть фасоль, это не только спасает от запоров, но и дает эффект профилактики опухолей в толстой и прямой кишке.

Причина третья: снижает давление. Фасоль содержит калий и магний. Добавление калия в рацион может снизить задержку натрия и помочь восстановить артериальное давление до нормы. Магний, также присутствующий в фасоли, помогает этому. Также в состав фасоли входит фолиевоая кислота, недостаток которой связан с повреждениями стенок сосудов, развитием атеросклероза и той же гипертонии.

Причина четвертая: защищает от анемии. Фасоль нужно обязательно есть людям, страдающим от пониженного гемоглобина, железодефицитной анемии. Этот продукт – чемпион по содержанию железа: если в мясе его содержится приблизительно 3 мг, то в фасоли – более 10 мг железа на 100 г продукта.

Причина пятая: омолаживает. Хотите выглядеть молодо, приучите себя есть фасоль. Ее употребление способствует выработке белка коллагена, благодаря которому кожа выглядит гладкой и упругой.

Причина шестая: помогает похудеть. Потребление фасоли не только помогает худеть без дополнительных усилий, но и предотвращает набор веса в дальнейшем. Фасоль богата изофлавонами - веществами, которые оздоровляют кишечник, способствуя росту полезных бактерий в составе его микрофлоры. Это обеспечивает не только эффект похудения, но и в целом укрепляет иммунитет.

Темы: Питание и диеты
Источник: МедикФорум
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