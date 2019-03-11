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Британскому универмагу пришлось изъять из продажи толстовки с русским матом

17:09 11.03.2019

В Великобритании универмаг Harrods изъял из продажи женские толстовки с нецензурной надписью  на русском языке. Стоимость одного такого худи составляла 680 фунтов стерлингов - это около 60 тысяч рублей.

Необыкновенные толстовки быстро привлекли внимание русскоязычных жителей Англии, а также журналистов и медиа. В результате магазин стал получать жалобы и был вынужден избавиться от товара, пишет RuPosters со ссылкой на издание The Sun.

Известно, что худи производились под маркой Vetements. Как отмечалось на сайте Harrods, грубая фраза была написана на грузинском и отражала "непримиримость" бренда.

Темы: Стиль
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