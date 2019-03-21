Наталья Орейро планирует открыть собственный бутик в России

14:16

Знаменитая уругвайская певица и актриса Наталья Орейро, планирует открыть в России бутик своего бренда одежды Las Oreiro, пишет Агентатво городских новостей "Москва".

По словам певицы, в детстве она посещала курсы кройки и шитья, а затем сама придумывала свои концертные костюмы.

Бренд Las Oreiro звезда "Дикого ангела" запустила совместно с сестрой Адрианой в 2007 году. В линейке бренда присутствуют обувь, кошельки, ремни, джинсы, юбки и корсеты. В настоящее время у марки открыто семь бутиков в Латинской Америке. Также продукцию Las Oreiro можно заказать онлайн.

О желании открыть бутик Las Oreiro в России певица говорила еще во время своего концертного тура по стране в 2013-м году.

В конце марта Наталья Орейро в очередной раз выступит в Москве, шоу соостоится 28 марта в Крокус сити холл.