Там, где наших нет: самые непопулярные у российских туристов города

Российских туристов, кажется, можно встретить в любом уголке мира, даже самом отдаленном. Будь то раскаленные пляжи Египта или прохладные фьорды Норвегии, шумная нью-йоркская авеню или тихий японский храм — везде можно услышать русскую речь

И если кого-то такое количество соотечественников за рубежом только радует, мол, «в общественном парижском туалете есть надписи на русском языке», то некоторые, наоборот, ищут места, где российский турист — птица редкая.

Система онлайн-поиска билетов Skyscanner провела исследование, в ходе которого выяснилось, какими городами мира российские туристы интересовались меньше всего. По итогам этого исследования был составлен список из пяти городов. С ним-то мы и предлагаем вам ознакомиться ниже.

1. Бухара (Узбекистан)

Если граждане Узбекистана довольно активно едут в Россию, то российские туристы посещать родину Авицены не спешат. Поэтому первое место в антирейтинге русских туристов заняла Бухара. И зря, ведь этот город, возраст которого перевалил за отметку в 2500 лет, может многое предложить туристам.

Бухара буквально целиком состоит из архитектурных памятников и достопримечательностей XI-XVII веков. Перечислять их все — не хватит целой книги. Здесь и цитадель Арк, древняя обитель бухарских ханов, и остатки крепостных стен, защищавших город от многочисленных врагов, и великолепные мечети, вздымающие минареты на встречу небу, и множество других построек, прекрасно сохранившихся с древних времен.

Наверное, ни в одном другом городе Востока сегодня не найдешь такой концентрации достопримечательностей на квадратный километр. Исторические здания Бухары настолько хорошо сохранились, что прогуливаясь по ее улочкам, трудно представить, что на дворе — век высоких технологий. Кажется, что восточное Средневековье никуда не уходило, и лишь шум промчавшейся мимо машины заставляет вспомнить, что время ханов и падишахов давно минуло.

2. Бирмингем (Великобритания)

На втором месте списка оказался город, на Бухару ничем не похожий. Бирмингем, первое упоминание о котором датируется аж XI веком, прославился на всю Англию своими ярмарками, соборами и знаменитостями, которые здесь родились или жили.

Впрочем, на всю Европу Бирмингем прославился как... самый скучный город. Именно так охарактеризовали его большинство европейских путешественников. Быть может, в этом и есть доля правды, судя по тому, сколько неординарных людей родились здесь: ведь ничто не развивает фантазию лучше, чем скучное окружение.

Так, например, в Бирмингеме родились Оззи Осборн и Тони Айомми — основатели некогда скандальной и шокирующей группы Black Sabbath. Здесь же родились солист Led Zeppelin Роберт Плант и популярный телеведущий, знаменитый даже в России, Ричард Хаммонд. Создатель самой эпической саги новейшего времени Джон Рональд Роуэл Толкиен в Бирмингеме провел свои детство и юношество.

Однако говорить о том, что в этом городе совсем не на что смотреть, было бы несправедливо. В Бирмингеме есть несколько красивых соборов, картинная галерея и музеи, в числе которых особенно интересны музей подводного мира и ювелирный музей.

3. Мумбаи (Индия)

Самый густонаселенный город Индии — Мумбаи — также не пользуется популярностью у российских туристов. И снова совершенно незаслуженно. Город знаменит своим смешением индийских и британских колониальных традиций, поэтому в соседстве викторианских зданий и индуистских храмов здесь нет ничего удивительного. По крайней мере для местных жителей. Туристам же такое разнообразие может показаться достаточной причиной для того, чтобы посетить этот город.

Бывший Бомбей интересен еще и тем, что здесь привечают представителей любых религий. В городе, помимо храмов традиционных индуистских религий, есть и мечети, и буддийские храмы, и католические соборы, и даже армянская церковь. Действительно, город контрастов.

Из обязательных для посещения мест можно отметить вырубленный в скале храм Шивы, блошиный рынок Чор-Бахар и местный национальный парк.

4. Анкона (Италия)

Пожалуй, самый несправедливый пункт в списке. Анкона — портовый город на восточном побережье Италии - имеет все предпосылки к тому, чтобы считаться идеальным туристическим городом. Здесь и морские пляжи, и античные постройки, в числе которых знаменитая Арка Траяна, и Национальный музей, где представлена богатая экспозиция италийских, греческих и древнеримских экспонатов.

5. Любляна (Словения)

Столица Словении — город интересный, но не «раскрученный» среди наших туристов. Наверное, только этим можно объяснить такое невнимание к Любляне.

А ведь город имеет богатую историю. Расположенная в окрестностях Любляны римская колония Эмона получила статус города аж в 34 году до нашей эры, а это что-нибудь да значит.

Из достопримечательностей стоит отметить Замок, расположенный на холме, городскую площадь с ратушей, традиционные для старых европейских городов, кафедральный собор святого Николая и замок Тиволи.

В оформлении статьи использованы фото с сайтов birminghammail.net, slovenijaturizem.com, discoverthetrip.com, turkocagi.org.tr, travelguideengland.net