Байкал глазами путешественника: маршруты и советы (ФОТО)

Байкал для меня одно из самых красивых мест в России, я путешествовала по нему как в групповых турах, так и самостоятельно

Для меня отдых на Байкале делится, в зависимости от количества отдыхающих и сложностей с транспортом, на 3 места: Байкальск, остров Ольхон и Северобайкальск. Однако при поездке в любое из этих мест следует учесть, что выгоднее пользоваться услугами организаторов туристических групп из Иркутска, Байкальска и Северобайкальска, так как в Москве тур на 10-14 дней стоит в среднем 40000 рублей без учета стоимости билетов, в то время как у местных операторов в районе 20000 – 25000 рублей.

Байкальск

Байкальск, расположенный недалеко от южной границы озера вблизи устья реки Солзан, известен крупнейшим на Байкале горнолыжным комплексом.

Река Солзан

Кроме него там находится целлюлозно-бумажный комбинат, который совсем не ожидаешь увидеть в таком месте. Поездка в Байкальск была моим самым первым путешествием на озеро. Я нашла через Интернет местного организатора туристических групп, с которым договорилась о цене и условиях проживания. Местное агентство отлично выполнило свою работу: отдыхающие жили в гостиницах, квартирах или небольших домиках и каждый день отправлялись по разным достопримечательностям, включая поездки на катере по Байкалу и пешие походы по хребту Хамар-Дабан, на котором находится много красивых озер и водопадов. Также из Байкальска ездят смотреть водопад в Аршане, буддистский Дацан и катаются по Кругобайкальской железной Дороге.

Кругобайкальская железная дорога

Байкальск – самый популярный город среди туристов, но из-за того что в нем останавливается большое количество отдыхающих, в городе не так уж и чисто, впрочем, как и в прилегающем лесу и на самом озере. Но первое впечатление осталось все равно положительным, может быть, потому, что удалось пожить одной в домике.

Байкальск, теплые озера

Также помимо Байкальска я провела часть времени в Листвянке, «элитном» небольшом поселке, похожем на нашу «Рублевку» и находящемся на южном берегу Байкала у истока Ангары под Иркутском.

Отель в Листвянке

Там много иностранцев, дорогие гостиницы, но и соответствующие цены. В Байкальске сутки проживания обходятся в среднем в 1000 рублей, включая питание, в то время как в Листвянке - от 3000 рублей без еды.

Домик в Листвянке

В Листвянке находится питомник собак породы хаски, и зимой можно покататься по льду Байкала на собачьих упряжках. Самая известная фотография собаки-улыбаки, разлетевшаяся по всему интернету, была сделана именно здесь.

Листвянка, питомник хаски

Также в Листвянке стоит посетить музей природы Байкала и ботанический сад.

Остров Ольхон

Остров Ольхон, самый большой остров озера, считается Меккой для приезжающих на Байкал. Считается, что это шаманский остров, на котором находятся «места силы» и территории, по которым не рекомендуют ходить, так как с ними связаны различные поверья.

Остров Ольхон

До Ольхона уже сложнее добираться, так как приходится пользоваться паромом. До него ходят маршрутки от Иркутска, причем дорога грунтовая, чуть посыпанная камешками, и поэтому поездка получится небыстрой. Дальше на остров идет паром «Байкальские ворота». На него всегда большая очередь, до парома можно доехать за четыре часа, в то время как ждать очереди придется часов шесть. Поэтому надо подбирать время, и лучше приезжать к началу движения парома - к 7 утра. Если приехать в обед или к вечеру, то можно остаться там ночевать. От пристани парома на Ольхоне до ближайшего поселка Хужир, который является основной турбазой, расстояние около 50 км. И кроме такси там больше нет никакого транспорта.

Пляж на острове Ольхон

Проживание на турбазе острова стоит в среднем 1500 рублей в сутки с учетом питания, но при этом «все удобства на улице». Причем, как правило, в баню нужно еще и записываться заранее. Вода на Ольхоне привозная - водопровода нет. Также существует более-менее цивилизованная турбаза, но и цена проживания там в районе 3000 рублей в сутки. Многие снимают комнаты в домиках местных жителей. Обычно при таких домиках есть маленькие домашние кафе с очень вкусной едой. Обед будет стоить 100-150 рублей, а главное - это попробовать местные «позы» - популярное бурятское национальное блюдо.

К числу главных достопримечательностей Ольхона относится гора Шаманка - главный символ Байкала, который изображен практически на всех плакатах. Но местные жители не рекомендуют покорять её, так как есть поверье, что если находишься на вершине этой горы, появляется желание прыгнуть вниз. Многие туристы посещают сероводородное озеро с лечебной грязью. Несмотря на холод, люди заходят в озеро и покрывают себя грязью в воде, которая очень холодная. Видимо, наши соотечественники - закаленные и подготовленные люди.

Шаманка

Мыс Хабой - самая северная точка Ольхона - не произвел на меня большого впечатления, хотя на фотографиях, которые я видела до моего путешествия, он казался очень живописным. Из новых туристических мест можно назвать ступу «Просветления» на острове Огой. Для того чтобы попасть туда, нужно предварительно записываться на катер. Однако если у вас есть заветное желание, то поехать туда стоит, так как существует поверье, что при обходе ступы трижды, оно сбудется.

В целом, чтобы осмотреть весь остров Ольхон, понадобится одна неделя.

Северобайкальск

Настоящие ценители Байкала и любители природы едут на турбазы Северного Байкала и в город Северобайкальск, в котором практически нет туристов, так как туда очень сложно добраться.

Северный Байкал

От Иркутска летает Ан-24, и выполняет рейсы «Комета» - теплоход на подводных крыльях. Расписание одинаковое у обоих транспортных средств - 1 раз в неделю. Также можно добраться по железной дороге (БАМ), но от Иркутска до Северобайкальска поезд идет 3 дня. Гостиница есть только в Северобайкальске, а из города все отправляются в походы на байдарках или катамаранах. Жить придется в палатках на протяжении всего путешествия по берегу Байкала. Поэтому в Северобайкальске нужно купить необходимое количество провизии для похода, так как единственное место на пути, где есть люди, - это село Байкальское, удручающее своей разрухой. Раньше там была небольшая промысловая база, которая закрылась еще в 90-е годы. Также во время похода делается остановка в зимовье, где есть несколько домиков для охотников.

Путешествуя по северу Байкала, стоит посетить селение Хакусы, которое славится своими горячими целебными источниками. Из самых красивых мест на Северном Байкале можно выделить бухту Аяя и горное озеро Фролиха, в котором водятся форель, щука и много другой благородной рыбы.

Северный Байкал

Путешествие по Северному Байкалу, на мой взгляд, самое интересное, но если вы не любите спартанские условия, то, скорее всего, вам оно не понравится.

Фото © Екатерина Миловидова