Пять чудес байкальской воды

Байкал. Великий, могучий, непознанный и полный невероятных тайн. Он поражает своим величием, подавляет мощью, вдохновляет красотой

Байкал – не просто озеро, это – настоящее сокровище, подаренное нам природой. И главной драгоценностью является байкальская вода.

1. Уникальный состав

На первый взгляд, вода Байкала мало чем отличается по составу от дистиллированной – то же исчезающе малое содержание растворенных солей и практически полное отсутствие механических примесей. Разница обнаруживается при более детальных исследованиях. Вода поступает в озеро из многочисленных притоков, проходя через каскады природных фильтров и обогащаясь микроэлементами в гомеопатических концентрациях и свободным кислородом. Содержание природного кислорода в байкальской воде в три раза выше, чем в обычной питьевой. Получившийся органический коктейль оказывает удивительное оздоравливающее действие: ускоряет процессы регенерации тканей, улучшает мозговую деятельность, омолаживают организм. Такая вода незаменима для людей, испытывающих значительные физические и умственные нагрузки.

2. Гармоничнай кислотно-щелочной баланс

Кислотно-щелочной баланс байкальской воды (Ph =7,5) и человеческого организма (Ph= 7,35) практически совпадают. Это означает, что такая вода не несет никаких раздражающих факторов и прекрасно усваивается, что идеально подходит для рациона молодых мам и малышей.

3. Природная защита организма

Вода Байкала считалась целебной всеми народами, населявшими его берега. Причина этого не только в уникальном химическом составе, но и в том, что вода является частью биосферы озера. Исследователи из Иркутского Лимнологического института обнаружили в Байкале десять видов бактериофагов – особых вирусов, уничтожающих вредоносные бактерии, но абсолютно безопасных для человека. Поразительный факт: вода из озера – не что иное, как природный антисептик и эффективное средство при мочекаменной болезни, гипертонии, бронхиальной астме.

4. Энергетика талой воды

Большая часть воды озера проходит множество циклов таяния и замерзания. Биологическая активность талой воды и ее благотворное воздействие на организм подтверждено многочисленными исследованиями. Она имеет необыкновенно мощную энергетику, стимулирующую все жизненные процессы. Статистика – наука точная: большинство долгожителей на планете живут именно в регионах с преобладанием в рационе талой воды.

5. Волшебный вкус

Удивительно, но чистая вода Байкала имеет неповторимый чудесный вкус. Источником его является комплекс природных факторов: уникальный химический состав, определяемый системой многократной механической и биологической фильтрации, неповторимая энергетика и то, что невозможно измерить, но можно почувствовать при первом же глотке чудесной прохладной байкальской воды. И, поверьте, этот вкус невозможно ни с чем спутать!

Современные технологии позволяют хранить байкальскую воду без потери ее уникальных свойств. Она все так же полезна в бутилированном виде или в разнообразных напитках на ее основе – лимонадах, морсах, нектарах и даже водке с одноименным названием «Байкал».

Сохранение Байкала имеет не региональное, а общемировое значение и касается каждого из нас. Другого такого источника чистейшей живительной воды просто не существует.

В сентябре на сайте maximonline.ru стартовал спецпроект «Сохрани озеро Байкал!». На сайте представлены экологические программы, реализация которых позволит сохранить озеро для наших детей. Вы можете предложить свои идеи, поучаствовать в акциях спонсоров и партнеров.

Проект стартовал при поддержке общественного фонда «Чистый Байкал» и торговой марки «Байкал» - производителе органической водки «Байкал», которая обязана своим непревзойденным качеством живой воде великого озера.