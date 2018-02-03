Разноцветные озера планеты

На Земле существуют озера, цвет воды которых может удивить даже самого искушенного путешественника

При слове «озеро» у большинства людей возникают совершенно определенные ассоциации: водоем, окруженный сушей со всех сторон, с голубовато-серой, зеленоватой или бурой, если в ней много торфа, водой. Однако есть на свете озера, вода в которых имеет совершенно необычный цвет.

Некоторые из таких озер имеют постоянную необычную окраску из-за содержащихся в них минералов и химических веществ, другие окрашиваются в непривычные цвета лишь на время — из-за воздействия микроорганизмов или водорослей. Объединяет их одно — все они выглядят как фантазия сюрреалиста.

Красное озеро на Кипре

Неподалеку от кипрского поселка Митсеро расположено озеро, вода в котором окрашена в кроваво-красный цвет. С первого взгляда создается впечатление, что вместо воды в нем действительно кровь.

Красное озеро на Кипре. Фото с сайта inturism.com

Пугаться не стоит — это вода, правда, мертвая. В этом озере порыбачить вряд ли получится — никакой жизни в нем нет.

На самом деле озеро — вовсе не озеро, а выработанный железнорудный карьер. Именно богатым присутствием железа объясняется насыщенный красный цвет воды. К слову, кровь красного цвета тоже из-за железа, так что те, кто утверждает, что озеро наполнено кровью не так уж далеки от истины.

Красное озеро в Боливии

Большое соленое озеро Лагуна Колорадо, расположенное в национальном заповеднике Эдуардо Авароа в юго-западной части Боливии также окрашено в яркий красный цвет. Правда, на этот раз дело не только в осадочных породах, но и в пигментации водорослей, обильно произростающих там.

Озеро Лагуна Колорадо в Боливии. Фото с сайта lifeglobe.net

Красный цвет озера неплохо гармонирует с розовыми фламинго, обитающими там, и берегами, покрытыми белыми кристаллами буры.

Розовое озеро в Сенегале

Озеро Ретба — соленое и практически безжизненное. Впрочем, его главным достоинством, помимо повышенного содержания минеральных солей, является цвет, который колеблется от фиолетового до нежного розового, напоминающего цвет молочного клубничного коктейля. Цвет озеру придают цианобактерии, обитающие в его воде.

Розовое озеро Ретба в Сенегале. Фото с сайта onebigphoto.com

Это озеро отличается еще и тем, что его глубина редко превышает трех метров. Впрочем, чтобы утонуть здесь нужно очень постараться — концентрация соли в 1,2 раза выше, чем в Мертвом море.

К слову, именно небольшая глубина озера обусловила ему такой необычный цвет; когда-то Ретба было обычной морской лагуной, которая затем превратилась в обычное соленое озеро, а в 1970-х годах, в период страшных засух, обмелело и приобрело тот цвет, который прославил его на всю планету.

Разноцветные озера Келимуту в Индонезии

Келимуту — вулкан, в трех кратерах которого уютно расположились озера, каждое из которых имеет свой цвет: бирюзовый, зеленое и меняющее свой цвет с красного на черный.

Разноцветные озера вулкана Келимуту. Фото с сайта factsite.ru

Местные жители верят, что в водах озер обитают души предков. Так в бирюзовом Тиву-Ата-Мбупу (Озеро стариков) живут души людей, благополучно доживших до преклонных лет. В зеленом Тиву-Нуа-Мури-Коох-Таи (Озеро мальчиков и девочек) обитают те, кто умер ранней смертью. А в красно-черные воды Тиву-Ата-Поло (Заколдованное озеро) заточены души преступников, злодеев и негодяев.

Любое изменение цвета озер, по мнению местных жителей, свидетельствует о гневе или, напротив, добром расположении таинственных обитателей озер.