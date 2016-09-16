Остров Сулавеси — хранитель культур и традиций Индонезии

Индонезия известна нам в первую очередь островом Бали - одним из прекраснейших мест для отдыха. И при этом мало кто знает о необычных традициях, сохранившихся до наших дней на других островах этой страны

На Сулавеси – одном из самых крупных островов Индонезии – до сих пор чтут пришествие смерти ритуалами, способными поразить воображение любого современного человека. При этом обряды уживаются с христианской, протестантской, мусульманской, индуистской и другими культурами местного населения.

Сулавеси принадлежит к архипелагу Индонезии и выделяется своей необычной формой, похожей на пятно Роршаха, в котором можно разглядеть паука, голову быка, кляксу или сравнить с орхидеей. Название Сулавеси состоит из слов «сула» (остров) и «беси» (железо).

Изображение Sadalmelik с сайта wikimedia.org

Несмотря на то, что Индонезия – мусульманская страна, остров Сулавеси населён в большей мере христианами. Эту религию завезли в 16 веке первые европейские путешественники. В начале 20 века голландцы обратили свое внимание на это место, помогли переселиться местным жителям с гор в долины, научили сельскому хозяйству, обложили налогами и укрепили христианские традиции. Также было отменено рабство, а земля получила название «ТанаТораджи».

Туристов привлекают сюда пышные похоронные церемонии местного населения, архитектура, пейзажи и разнообразие форм флоры и фауны, некоторые растения встречаются только здесь. Дома местных жителей строятся обычно без единого гвоздя и объединены необычной формой крыш, напоминающей корабли – возможно, потому, что предки Тораджи были смелыми моряками, исследовавшими моря Юго-Восточной Азии задолго до появления первых европейцев. Также с этими домами связаны две легенды. В первой говорится о том, что крыши этих домов символизируют рога буйволов, которым поклонялись Тораджи. А вторая утверждает, что крыша дома – это копия лодки, на которой некая принцесса из знатной королевской семьи прибыла в эту землю, и от ее рода произошло все нынешнее местное население.

При том, что общий уровень развития островитян достаточно высок, они исповедуют анимизм, по мнению английского этнолога и культуролога Эдуарда Тайлора, являющийся основой всех высокоразвитых и примитивных религий. Впервые этот термин употребил немецкий ученый Г.Э. Шталь, называя учение о душе как безличном жизненном начале, являющимся основой всех жизненных процессов. Официально название верования Тораджей было закреплено в 1969 году, его название - AlukToDolo («путь предков»). Все традиции и обряды передаются устно, так как своей письменности у народа нет.

Самый известный обряд – это похоронный ритуал, который является крайне важным в жизни Тораджи. Обряд погребения достаточно продолжителен, красочно оформлен и сопровождается жертвоприношениями. Тораджи готовятся к нему всю свою жизнь и вкладывают большой смысл в правильное проведение и соблюдение всех традиций. Он включает в себя само проведение ритуала и дальнейшую заботу об усопших предках, отправившихся в иной мир.

Размах церемонии и ее стоимость зависит от того, к какой касте принадлежал житель острова. Изначально существовали три касты – сошедшие с небес, рядовые люди и рабы. После отмены рабства их стало две, они делятся в свою очередь на социальные классы, которые и определяют статус человека. В этом прослеживается много сходства с индуистскими верованиями, которые привезли в Индонезию ее первооткрыватели.

Чаще всего приготовлением к обряду занимаются летом, в сезон отпусков и каникул. Склепы для усопших выдалбливаются вручную в скалах заранее и располагаются высоко во избежание разграблений и повреждений животными. Для тех, кто не может себе этого позволить, существуют современные бетонные склепы.

Тораджи не хоронят умерших сразу, ожидание этого события может достигать нескольких лет. Чем был выше покойный по своему социальному положению и касте - тем более продолжительным оказывается процесс подготовки к церемонии. Это связано как со сложностью организации похорон , так и со временем, за которое все родственники и друзья усопшего должны прибыть к месту проведения обряда. Ритуальные церемонии, на которых присутствует более тысячи человек не являются редкостью. Тораджи считают: чем грандиознее был ритуал похорон – тем ближе душа покойного приблизится к создателю – ПуангМатуа.

Когда в доме умирает человек, его кладут в южную, родительскую комнату, головой на запад. В этот момент надо зарезать быка и заколоть поросенка, ибо душа человека, по верованиям Тораджи не может передвигаться сама, ей нужен транспорт. Однако человек не считается полностью умершим, пока он «приумерший» или «сильно заболевший», «to’makula». И считается таковым до тех пор, пока не соберутся главные родственники, представители всех основных ветвей династии.

Тело, ожидающее захоронения, мумифицируется с помощью формалина и хранится в родовом доме. Рядом с ним находятся гостевые помещения в виде веранд, окрашенные в символические цвета. Они располагаются вокруг участка с камнями предков, где забивают жертвенных буйволов. При жизни эти животные не работают в поле, они предназначены только для жертвоприношения и считаются священными. Рога животных после церемонии нанизывают на шест и ставят около дома, чем больше рогов на нем – тем выше социальный статус хозяина.

Забальзамированное тело лежит в специальном открытом гробу и ждет своего часа. В это время изготавливают деревянную фигуру из желтой древесины с изображением покойного - «Tautau». Когда закончен другой гроб и все готово к проведению обряда, тело перекладывают в новое «жилище» и устанавливают на специальном возвышении, рядом находится изображение – оно нужно для того, чтобы душа усопшего могла там «отдохнуть» в течение 12 дней праздника, на котором будут веселиться люди. Присутствующие гости улыбаются и радуются, совершенно искренне. Могут всплакнуть в первый день, когда человек умер, но потом воспринимают происходящее как то, что у человека начинается другая жизнь. По древним верованиям человек отправляется в рай, понятия ада у этого народа не существует. Может быть, поэтому Тораджи, как и остальные индонезийцы, улыбчивые и отзывчивые люди, не воспринимающие негатив.

Несмотря на это, неподготовленному зрителю может показаться обратное при виде массового забоя скота. Головы животных отправляются на поле, где ожидают своего хозяина – умершего, чтобы помочь ему с «переправой». До появления на острове христианства вместе с животными забивались и рабы, чтобы умерший имел слуг и в загробной жизни.

Тело принесенного в жертву животного, освежеванное, отправляется на кухню, где оно будет разделывается и приготовляется для дальнейшего празднования. Во время церемонии пьют также местное пальмовое вино – крепостью в три градуса. Вопреки общему праздничному настроению, гости одеты в одежду черного цвета. Таким образом, выказывается уважение к семье умершего и к нему самому.

Щедрые угощения, разносимые женщинами присутствующим гостям и хозяевам, музыка, танцы, прощание с усопшим (можно попрощаться с ним самим или его изображением) делают этот ритуал неповторимым опытом для каждого приехавшего иностранца. Следует отметить, что туристов пускают на церемонию совершенно свободно и никакого специального разрешения для этого не требуется.

Особенно удивляет то, что на церемонии присутствует символ христианства – крест, который кладут на место захоронения рядом с «Tautau». Необычное напоминание, что Тораджи все-таки христиане. Также похоронная процессия сопровождается священником, с молитвой и благословением на четвертый-пятый день, когда ритуал подходит к завершению. После этого совершается непосредственно захоронение, и покойный считается умершим, душа его должна попасть в рай.

Наблюдение этого процесса может повлиять на мировоззрение и изменить оценку окружающего нас мира. Интересно, что отсутствием понятия «ад» островитянам дается своеобразное разрешение на любое поведение при жизни, но люди не пользуются этим. Это тоже заставляет задуматься.

На острове можно встретить удивительное растение, которое называется «Мимоза стыдливая». При прикосновении к нему пальцем оно «закрывается». Культура Тораджи похожа на это растение. Мы можем наблюдать за обрядами, церемониями, но нам не дано понять их сути, которая так же «закрыта» от нас, как и листья растения.

Мимоза стыдливая. Фото Eric Hunt с сайта wikimedia.org

Материал подготовлен по рассказам Василия Киреева, путешественника, директора-распорядителя Фонда «Русь Исконная». Василий Киреев - участник экспедиций «Гималайское кольцо» (2007 год), «Путями Поморов» (2012 год), «Пезский волок» (2012 год) и других.

Фото: Василий Киреев

