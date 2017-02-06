Рейтинг самых необходимых услуг в отелях

Бесплатный завтрак, по мнению путешественников со всего мира, является самой значимой услугой в отеле

Кажется, путешественники со всего мира слышат «урчание» своих желудков, когда речь заходит о выборе идеальных удобств в отеле. Исследование аналитиков сервиса онлайн-бронирования отелей Hotels.com показало, что бесплатный завтрак в этом году оказался главным удобством для путешественников, по сравнению с прошлым годом, когда первое место занял бесплатный Wi-Fi.

Прошлогодний победитель, в свою очередь, был отправлен на третью позицию в рейтинге самых необходимых услуг в отеле. Когда клиентов попросили оценить 33 различных услуги, было установлено, что путешественники ставили завтрак на первое место, второе место отдали ресторану при отеле.

В первую десятку услуг, необходимых для идеального отеля, также входит парковка, свободные от курения зоны, чай и кофе, доступные в вестибюле отеля.

На другом конце шкалы были те услуги, которые клиенты посчитали наименее важными, в том числе удобства для детей, сервис для животных и парикмахерские. Конференц-залы и переговорные комнаты были также отмечены как одни из наименее важных удобств, хотя более трети опрошенных были «деловыми» путешественниками (35%).

Когда людей спрашивали о самом важном удобстве внутри гостиничного номера, бесплатный Wi-Fi вышел на первое место, за ним следует ванная комната с душем. А вот место для ухода за детьми в комнате было признано наименее важным.

Элисон Купер (Alison Couper), представитель Hotels.com прокомментировала: «Путешественники, кажется, зациклены на том, когда и где будет их следующий прием пищи, и это подчеркивается в выводах. Учитывая растущую важность технологий, удивительно, что бесплатный Wi-Fi сдал позиции в общем списке гостиничных удобств, хотя он по-прежнему является наиболее важной услугой для посетителей, когда они находятся в своем номере. Это показывает, что сохранение связи с домом на время отпуска остается приоритетом».

Топ 10 наиболее важных удобств в отеле

Топ 10 наиболее важных удобств в гостиничном номере



