Самостоятельно в Чехию: составляем маршрут поездки

Чехия слишком красива для того, чтобы туристы уделяли внимание только одному населенному пункту

Столица Чехии Прага. Фото с сайта wikipedia.org

Самостоятельные путешествия в России пока не снискали той популярности, которой они пользуются у жителей европейских стран. Большинство наших соотечественников начали знакомство с окружающим миром с турецких и египетских пляжей, где они привыкли к пресловутому «all inclusive». Организованное питание в одном и том же ресторане, групповые экскурсии и ряд лежаков у бассейна – стандартные радости жизни «пакетного» туриста.

Но вот с культурой и самобытностью такой страны, как Чехия, сложно познакомиться во время скоростной пробежки по музеям и достопримечательностям. Готовые туры хороши для пляжного отдыха. И если вы чувствуете, что вполне способны обойтись без малейшей помощи туристического агентства - вы сможете узнать настоящую Чехию.

Начинать планирование путешествия нужно с составления подробного маршрута поездки. Захотите ли вы весь отпуск провести в Праге или посетите Карловы Вары и Брно? Осмотр замков и пешие экскурсии актуальны в любое время года.

«Сезонные» курорты Чехии делятся на два типа: горнолыжные и лечебные. Первые посещают зимой любители сноубордов и лыж – это Шпиндлерув Млын, Гаррахов, Пец под Снежкой. Летом на этих курортах большая часть отелей закрывается.

Вторые оказывают санаторно-курортные услуги широкого профиля. В Лугачовице, Марианские Лазне, Даркове и Подебрадах успешно лечат такие заболевания, как: бронхит, аллергия, радикулит, остеохондроз, цистит, цирроз, депрессия, анемия. В принципе, посетить такой санаторий можно и зимой, но тогда вы не сможете в полной мере насладиться бальнеологическими процедурами, купанием в источниках и грязевыми аппликациями.

Прага

Чехия слишком красива для того, чтобы туристы уделяли внимание только одному населенному пункту. На осмотр достопримечательностей Праги вам понадобится примерно 4-5 дней. Потом вам станет скучно и душа попросит новых впечатлений. Перемещаться по стране легко: на всех вокзалах и почти на каждой площади в Праге установлены киоски, в которых можно купить билет на автобус или электричку до самого дальнего уголка страны.

Фото с сайта praguewelcome.cz

Весь транспорт ходит четко по расписанию, поэтому не надейтесь на длительное ожидание запаздывающего пассажира. Узнать время отправления интересующего вас автобуса или поезда вы можете на сайте jizdnirady.idnes.cz, а рассчитать точную стоимость билета – на amsbus.cz. Кстати, с помощью этих сервисов вы сможете узнать, как уехать из Чехии в другие европейские страны – например, в Германию.

Для перемещений по городу вам придется приобрести талоны на проезд в общественном транспорте на 30 или 90 минут. В течение выбранного промежутка времени вы можете пользоваться автобусом или трамваем неограниченное количество раз. Наиболее выгодный для самостоятельного туриста вариант - покупка проездного. Цена его варьируется в зависимости от продолжительности действия: 24 часа (около 4 евро), 72 часа (11 евро), 30 дней (25 евро).

Карловы Вары

Карловы Вары особенно интересны российским путешественникам тем, что сами чехи называют их «Россией в миниатюре». После распада Советского Союза в Варах поселилось достаточное количество наших бывших соотечественников для того, чтобы все население города начало понимать русскую речь. Если вы совершенно не знаете чешского и слышали всего пару фраз на английском языке, при планировании поездки опирайтесь на постоянное проживание именно в Карловых Варах. Здесь вам будет легче объясняться с гидами, официантами и администраторами гостиниц.

Фото с сайта czechtourism.com

Расположившись в гостинице, посетите кафе «Elefant» - в нем известный всем Штирлиц тайно встречался со своей женой. Осмотрите Мельничную колоннаду – она поразит вас своим величием и монументальностью. В любом экскурсионном агентстве вам предложат также посетить Гейзерную колоннаду, средневековый замок Локет и музей Яна Бехера (в нем продают знаменитую «бехеровку», сделанную по оригинальному рецепту).

Чески-Крумлов

Отдельного упоминания заслуживает Чески-Крумлов. К сожалению, добраться на прямом поезде из Праги до Чески-Крумлова невозможно. Если вы принципиально хотите перемещаться по Чехии только на поезде, сделайте пересадку в Ческе-Будеевице. Самый легкий способ – автобус. Забронировать билет можно на сайте перевозчика studentagency.eu.

Фото с сайта czechtourism.com

Почему вам обязательно нужно побывать в этом маленьком городке с населением около 14 тысяч человек? Потому что весь Чески-Крумлов включен в мировое наследие ЮНЕСКО. Город-памятник похож на машину времени: попав в него, вы перенесетесь в средневековую Европу. Основной достопримечательностью Крумлова считается замок на берегу Влтавы, врезанный в скалу.

Брно

Брно – второй по величине город в Чехии. Атмосфера в нем не столь сказочная, как в Чески-Крумлове, но живописная: с весны по осень город утопает в изумрудной зелени множества садов. Добраться до Брно можно на тех же автобусах, которые практически каждый час курсируют между Прагой и Крумловом.

В Брно приезжают за уникальной кухней, дегустацией свежесваренного пива и осмотром костелов. В местных ресторанах подают свиные рульки, запеченные на углях вишневые штрудели и лимонные тарты с черникой. При любом пивоваренном заводе действует музей пива, в котором вам не только расскажут историю чешских пивоварен, но и позволят попробовать разнообразные сорта темного и светлого пива. Стоимость такой экскурсии варьируется от 10 до 25 евро. Попробовать вкуснейшее пиво можно и в ресторане, но не вздумайте платить за него не более чем 2 евро – низкая цена здесь никак не влияет на качество.

Фото с сайта brno.me

Советы начинающему туристу

Для получения шенгенской визы визовый центр Чехии потребует предоставить документальное подтверждение брони в гостинице на весь срок пребывания и билеты в оба конца. Если вы не хотите рисковать и связываться с полной предоплатой отеля, найдите с помощью систем бронирования те варианты, при оформлении которых не потребуются данные вашей кредитной карты. Вам останется только договориться о подтверждении брони с администратором отеля по телефону или с помощью электронной почты. Если опять-таки возникает языковой барьер – просто переведите текст с русского на английский онлайн-переводчиком. Стандартный визовый сбор в Чехии составляет 35 евро, сбор за ускоренное оформление визы – 70 евро.

Приобретая авиабилеты до Чехии, помните о нескольких нюансах. Во-первых, используйте при поиске не только сайты-сканеры, но и официальные сайты авиакомпаний. На них порой можно найти акционные предложения, недоступные в свободном поиске. Во-вторых, в «горячие» даты перелет до Праги может стоить дороже путешествия до Брно или Пардубице. Даже туроператоры пользуются этой уловкой и в сезон новогодних праздников везут туристов из Брно на автобусе. Билеты до Праги на 24 и 31 декабря бывают выкуплены еще в сентябре-октябре.

Если вы хотите воспользоваться услугами гида, но не желаете делить его с толпами других туристов, заранее найдите через интернет индивидуального гида. Экскурсиями подрабатывают не только местные жители, но и студенты из России, готовые за небольшие деньги рассказывать всем желающим о достопримечательностях Чехии. Гид с автомобилем будет стоить немного дороже, но и вам не придется тратиться на билеты.

Организация путешествий кажется трудоемкой только с непривычки. Уже во второй раз вы без труда за считанные минуты найдете подходящий отель и подсчитаете транспортные расходы. Качество такой поездки на порядок выше, чем у готового тура, в котором вам могут заменить «звездность» отеля или отменить экскурсию в праздничный день. Договор с турагентством всегда несет определенные риски, которые совершенно неведомы самостоятельному путешественнику.