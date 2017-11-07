Таиланд: особенности общения с местными жителями

Секс-шоу, гоу-гоу бары и даже салоны массажа «тела телом» – это всего-навсего бизнес-индустрия

Фото с сайта evp.su

Таиланд является одним из самых популярных курортов среди всех туристических направлений. Это райский уголок, наполненный светом и теплом, где вас всегда встретит добродушие местных жителей. Приятнейший климат, восхитительные пейзажи, завораживающая природа, таинственные тропические леса, водопады и горные тропы, а самое главное – прекрасные морские пляжи. Именно по этим причинам сюда устремляются миллионы туристов со всего мира. Особенно по душе отдых в этой приветливой стране российским путешественникам.

В Таиланде царит особенная атмосфера радости и жизнелюбия. Местные жители всегда открыты, дружелюбны, учтивы и улыбчивы. Создается впечатление, что этим им свойственно стремление к идеалу во всем. Здесь высоко ценится мораль, в почете честолюбие, верность традициям, религиозность. Брак священен, а семейные отношения закрыты для окружающих.

Интересен и тот факт, что тайцы чрезвычайно чистоплотны, для них правилом является ежедневная стирка.

В Таиланде не приветствуется даже намек на наготу, поэтому вам следует избегать прогулок с открытым торсом по местным улицам. Загорать топлесс также строжайше запрещено! Тайцы в этом отношении очень категоричны, ведь они сами даже купаются в одежде.

Каждому путешественнику важно знать, что в этой стране неприемлемо демонстрировать напоказ чувства и близкие отношения между мужчиной и женщиной, тем более, если речь идет об интимных отношениях – в этом вопросе местные жители предельно консервативны. Любые проявления телесного контакта или демонстративная нежность считаются неприличными. Секс-шоу, гоу-гоу бары и даже салоны массажа «тела телом» – это всего-навсего бизнес-индустрия, востребованная не только здесь, но и по всему миру. И свободное, а порой и безнравственное поведение в Паттайе, на Пхукете, Самуи и в Бангкоке является явным исключением из правил национального менталитета.

При этом хотелось бы акцентировать внимание на том, что тайцы очень любят эмоциональное общение, свободные, открытые и простодушные диалоги, но при этом с учтивым обращением и уважением. В Таиланде существует особенная этика, техника и правила общения.

Важно быть вежливым с тайцем, особенно ценным здесь является приветствие «саватди» (здравствуйте), сопровождающееся традиционным жестом «вай». В своем проявлении и последовательности «вай» зависит от возраста и социального положения собеседников.

Фото с сайта mythaiguide.ru

При встрече «равных» руки складываются на уровне груди, пальцы направляются вверх, при этом костяшки больших пальцев касаются груди. Выполнения этого жеста достаточно для отдыхающих. В магазине дождитесь приветствия продавца и уже после этого здоровайтесь, поскольку вы как турист занимаете более высокую позицию. В ином случае вы рискуете быть непонятым. После приветствия с обратной стороны вы можете сделать «равный вай» или просто кивнуть; в рассматриваемом случае легкого наклона головы, сопровождающегося приветливой улыбкой, вполне достаточно.

Приветствие младшего первоочередно и сопровождается небольшим наклоном головы вперед. Старшему необходимо в ответ наклониться не выше уровня груди или легко кивнуть.

Интересно знать!

Монахи здороваются исключительно легким поклоном головы под названием «рап вай» (в переводе «получение вай»).

Важно помнить!

Жест «вай» непозволителен в приветствии детей.

Будьте осторожны!

Если вы поднимете пальцы выше уровня лба, то это воспримут как прошение милостыни.

Вы можете свободно общаться и рассуждать обо всем на свете, но национальная безопасность и монархия – это табу! Королевскую семью в Таиланде любят и уважают, поэтому критика недопустима, даже если вы являетесь гостем страны. По возможности также избегайте обсуждений рабочих моментов вне офиса – это считается неуместным.

Будьте крайне осторожны в высказываниях и старайтесь как можно больше хвалить государство. Любое негативное суждение о Таиланде местные жители остро воспринимают и принимают на свой личный счет. Даже в том случае, если они сами будут сетовать на влияние современных факторов на тайский воздух и экологию, не соглашайтесь. Скажите, что это маленький минус в идеальном государственном устройстве.

Тайцы обожают слушать семейные и жизненные истории. Расскажите им о друзьях, близких, истории, приключившиеся с вами. Тем самым вы определенно порадуете любого из них!

Всегда актуальна тема образования за рубежом, тем более, если таковой опыт есть у вас лично или у людей из вашего окружения.

Во время диалога

Чрезмерная похвала финансового состояния собеседника поставит его в неловкое положение. Это словно призыв поделиться с вами. Ограничьтесь общими фразами, к примеру: «У вас уютный дом». Вполне вероятно, что, не дождавшись похвалы, местные жители сами на нее напросятся. Поэтому не воспринимайте всерьез намеки на то, что вы поправились – ожидаемым и ценным в этом случае будет комплимент тайской кухне. «Май пен рай» (я наслаждаюсь).

Не обижайтесь на явную настойчивость в личных вопросах о возрасте, семейном и материальном положении. Для тайца важно понять ваше положение в обществе. Если вы не любите говорить о возрасте, скажите жаждущему комментариев собеседнику, что все еще чувствуете себя семнадцатилетним.

В невербальном общении

Всегда улыбайтесь в ответ! Серьезный вид вызовет недоумение или даже обиду. Ведь здесь улыбка – это олицетворение гостеприимства, духовного богатства, это, можно сказать, философия буддизма.

Остерегайтесь прямого взгляда в глаза и особенно – рукопожатия, которое считается оскорбительным. Исключение составляет лишь ситуация, когда руку протянет сам таец, а это великая редкость!

Грубостью сочтут вам указание на человека или предмет ногой. Непозволительно даже садиться таким образом, чтобы пальцы ног были направлены на людей.

Вы не имеете права на съемку местных жителей без их личного согласия; лучше заранее уточнить у них, не будут ли они против фотографирования – вежливость открывает почти любые двери!

В буддистских храмах

Ваша голова должна быть покрыта; откажитесь от шорт, маек, коротких и декольтированных платьев, прозрачной или плотно облегающей одежды. В определенных местах существуют довольно строгие правила: закрытые плечи и ноги (как минимум до колен). Обувь традиционно оставляют перед входом в храм. Воздержитесь от бурного проявления эмоций и постарайтесь проявить максимальное уважение к чужой религии – вот самые главные правила поведения при посещении тайских храмов.

Будьте особенно внимательны к указателям: не всегда разрешена съемка!

В ресторане

Всегда используются два столовых прибора. Едят здесь с ложки, предварительно захватив в нее порцию с помощью вилки. Оставшийся на тарелке кусочек означает, что вы сыты.

Для тайцев неприемлем совместный платеж. Если таец пригласил вас на ланч, он сам оплатит его. Даже не стоит предлагать разбить чек, это будет сочтено оскорблением!

Таиланд – удивительная страна со своими аутентичными традициями, нравами и обычаями. Соблюдайте их и вы всегда будете желанным гостем. Надеемся, что наши добрые советы дополнят ваши знания и сделают отдых максимально комфортным и благополучным!

Материал подготовлен экспертами онлайн гипермаркета туров Travelata.ru