Кому и как оставлять «на чай»

«Чаевые» – почти универсальный способ выразить благодарность за качественно оказанную услугу. Однако подобная благодарность не всегда уместна

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Вопрос уместности чаевых может поставить в тупик отдыхающего за границей. Например, во многих ресторанах России чаевые являются основным доходом официанта, а вот в некоторых странах мира оставленная в качестве благодарности за хорошее обслуживание сдача может, наоборот, оскорбить сотрудника ресторана. Компания GOBankingRates попыталась разобраться в тонкостях этого вопроса и составила «гид по чаевым» в 25 странах.

«Чаевые» – почти универсальный способ выразить благодарность за качественно оказанную услугу. Однако подобная благодарность не всегда уместна. Так кому и как правильно оставлять «на чай»?

Например, в Европе нет строгих правил по чаевым таксистам. Обычно достаточно сказать водителю оставить сдачу. Носильщику можно вручить один или два евро, а в ресторане обычно оставляют 10% от счета, если чаевые в него не были включены автоматически.

В ресторанах Австрии сервисный сбор включен в счет, но предполагается, что посетитель «округлит» сумму в чеке, оставив сдачу официанту, произнеся простое «спасибо» (danke).

Туристам в Австралии нет необходимости оставлять чаевые работникам сферы услуг. В счете этой статьи быть не должно. Нет ничего постыдного в том, чтобы попросить сдачу. Если же у посетителя ресторана есть желание оставить чаевые, то суммы до 15% от счета в ресторане будет более, чем достаточно. Коридорному можно оставить 1 доллар за доставку чемодана в номер, горничной – 1-5 долларов, консьержу в отеле – 10-20 долларов. Правда, гарантии, что чаевые возьмут, нет.

В Бразилии не принято оставлять чаевые, кроме случаев, когда была предоставлена нестандартная услуга. Многие бары и рестораны включают сервисный сбор в счет, но не ждут, что постоянные покупатели его оплатят. В целом, любая дополнительная благодарность персоналу очень приветствуется, хотя ее никто не ожидает.

Правила чаевых в Канаде похожи на те, которые действуют в США, то есть работники сферы обслуживания рассчитывают на чаевые, причем, немалые. В канадских ресторанах принято оставлять 15-20% от счета, таксистам «полагается» минимум 10%, щедро оставляют «на чай» также парикмахерам, маникюршам и сотрудникам отелей.

В Чили путешественники обычно не дают «на чай» таксистам, а остальным работникам сферы услуг будет достаточно небольшой суммы. Чаще всего достаточно оставить сдачу, округлив сумму счета, но сумма в 5 долларов рассматривается как очень хорошие чаевые, а за 10 долларов вы получите пятизвездочный сервис. Важно лишь помнить, что чаевые в Чили нужно оставлять в песо.

А в Китае давать чаевые таксистам запрещено законом. Фактически, в этой стране чаевые никто не оставляет. Исключение касается только туристических гидов, которые получают основной доход именно с чаевых, а также с комиссий магазинов, в которые они привозят туристов.

В барах, ресторанах и кофейнях Коста-Рики 10% за обслуживание, как правило, включается в счет. Путешественники могут добавить бóльшую сумму, если обслуживание было исключительным, но обслуживающий персонал не ожидает этого. Один нюанс: во многих ресторанах Тамариндо добавляют 10-процентный сервисный сбор в стоимость блюд и напитков, но в нижней части меню при этом пишут, что «сервис не включен». Кроме того, в чеке может быть написано, «чаевые приветствуются».

В Хорватии чаевые практически всегда включены в счет, поэтому нет необходимости оставлять дополнительные деньги за обслуживание. Если вы ужинаете очень большой компанией, вы можете внести дополнительную плату за обслуживание — но опять же, это не обязательно.

Согласно законодательству Франции, во все счета в кафе и ресторанах включается 15-процентный сбор за обслуживание, но его получает не официант, а владелец заведения, который платит своим сотрудникам. Как таковые чаевые во Франции (то есть, оплата дополнительных чаевых поверх автоматически включаемой платы за обслуживание) не являются обязательными. Но сами официанты приветствуют такие способы поощрения — по данным ВВС, французские официанты получают лишь немногим больше минимального уровня оплаты труда в стране.

Хотя сервисный сбор включен в цены меню баров и ресторанов Германии, обычно посетители этих заведений округляют общий счет, и оставляют в качестве чаевых 5-10% от суммы чека. Туристам следует помнить, что они должны сообщить официанту о своем желании оставить чаевые, чтобы он добавил их в итоговый счет – в Германии не принято оставлять деньги на столе после оплаты счета.

Правила чаевых в Греции не столь однозначны. Во-первых, это не обязательно, но обычно ожидается, что посетитель округлит сумму окончательного счета и оставит сдачу официанту. Но некоторые владельцы ресторанов не позволяют сотрудникам оставлять сдачу себе, так что уточните сначала этот момент у официанта (чтобы избежать простой переплаты ресторану). Также убедитесь, что ваш счет отражает указанные в меню цены – и, если вы сомневаетесь, обратитесь к местным жителям за советом.

Путешествовать по Исландии дорого. Дорого обходятся и отель, и экскурсии, но зато все сборы за обслуживание в ресторанах включены в цены в представленном меню. Конечно, исландцы знакомы с традицией чаевых, и не оскорбятся, если вы попробуете их оставить.

В Индии все представители сферы услуг, кроме таксистов, ожидают, что туристы оставят им чаевые. Иногда плата за обслуживание включена в счет, но если нет, то оптимальной суммой чаевых будет 10-20% от стоимости услуги.

Традиции чаевых в Ирландии не так развиты. Тем не менее, многие туристы оставляют «на чай» за услуги, особенно в ресторанах и такси. Оптимальное вознаграждение – 10% от суммы чека.

В ресторанах Италии плата за обслуживание отображается в меню и добавляется в чек, что делает поощрение сотрудников сферы услуг довольно простым. При этом не удивляйтесь, если вы заметили в счете платежи за такие предметы, как скатерти и столовое серебро — эти расходы являются законными во многих регионах страны, кроме Лацио.

Хотя многие заведения на Ямайке не берут сервисные сборы, большинство ямайцев будут признательны за любые дополнительные чаевые. Если сервисное вознаграждение не включено в счет, обычно оставляют между 10-18 % от суммы чека, в зависимости от качества облуживания. Культура чаевых в стране настолько противоречива, что лучше проверить свои счета на предмет включения в них сервисных сборов или обратиться к персоналу отеля за советом. Кроме того, многие курорты, работающие по системе «все включено» категорически запрещают сотрудникам принимать какие-либо чаевые вообще, поэтому убедитесь, что знаете правила, прежде чем пытаться поощрить работников сферы обслуживания.

Чаевые в Японии не являются обязательными, и во многих случаях у вас могут отказаться их принимать. Учитывая то, что чаевые вообще не являются частью японской культуры, привычным для европейца действием оставления «на чай» можно кого-то смутить. Если вы настаиваете на том, чтобы оставить чаевые, положите деньги в конверт и скажите «kore-ha chippu desu», что означает «вот ваши чаевые».

10% плата за обслуживание добавляется ко всем ценам на Мальдивах, но сотрудники получают очень низкие зарплаты, так что за хорошее обслуживание можно и проявить щедрость. Кстати, нередко сотрудники вообще не получают зарплату, так что чаевые для них имеют решающее значение.

Традиция давать «на чай» в Мексике очень развита. Песо предпочтительнее любой другой валюты, и на курортах есть множество банкоматов, где путешественники могут снять наличные. Лучше спросить персонал, какие банкоматы безопасны для использования — журнал Forbes сообщает, что в Мексике высокий уровень банкоматного мошенничества. В Мексике от вас ждут ожидают такие чаевые: в ресторанах принято оставлять 10-15% от суммы счета, носильщикам в отелях дают 10-20 песо за одно место багажа, консьержу можно вручить 100 песо, горничной 20-50 песо.

Сервисный сбор в Нидерландах не включен в цены, поэтому принято оставлять 5-10% от суммы счета «на чай». Единственное исключение – если обслуживание плохое. Тогда, конечно, вы не оставите ничего, и никто не удивится.

Испанцы – ярые сторонники этикета, и он гласит однозначно – рекомендуется всегда оставлять «на чай», пусть и немного. Суммы могут быть самые разные, общих рекомендаций нет: вы можете как оставить небольшие чаевые, так и более солидно отблагодарить тех, кто вас обслуживал.

В Швейцарии Федеральный закон требует, чтобы все сборы были включены в указанную цену. Вы не обязаны оставлять чаевые кому-либо, а работники сферы обслуживания получают достойную заработную плату. Тем не менее, многие оставляют чаевые путем округления суммы счета или просто добавляют небольшую сумму сверху, особенно, если услуга оказывается большой группе.

Единственные работники сферы услуг на Тайване, которым полагаются чаевые, это коридорные и сотрудники международных отелей. Рестораны обычно добавляют от 10 до 15 процентов в чек, чтобы покрыть чаевые, и не надо оставлять чаевые таксистам. Однако в спа-салонах и салонах красоты путешественники должны оставить 10% чаевых. Если есть сомнения, можно уточнить нюансы у местных жителей.

На Филиппинах плата за обслуживание уже включена (вы можете увидеть «SC» в вашем счете), но путешественники могут и самостоятельно оставить чаевые. Обычно это 10%. На Филиппинах, как и в некоторых других странах, персонал может фактически не получить ничего из «сервисных сборов», включаемых в счет, так что вам будут очень признательны, если вы оставите дополнительные чаевые, конечно, при условии, что обслуживание было качественным.

В Великобритании, поскольку работодатели обязаны платить работникам зарплату не ниже установленного законом минимума, чаевые для сотрудников сферы обслуживания не являются единственным источником дохода. Соответственно, культура чаевых не очень развита. Несмотря на это, если вы оставите хотя бы небольшую сумму «на чай», вас никто не осудит.