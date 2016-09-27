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Россия оценила меры безопасности в аэропортах Египта

20:29 27.09.2016
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
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Российская сторона оценила меры по обеспечению безопасности аэропортов, предпринятые Египтом. Наибольшую готовность к приему рейсов из РФ продемонстрировал аэропорт Каира, сообщается на сайте Минтранса России.

Глава ведомства Максим Соколов встретился с президентом Египта Абдельфаттахом Сиси и министром гражданской авиации страны Шерифом Фатхи. Он отметил, что все обсуждаемые вопросы носят чисто технический характер, и стороны настроены на «конструктивный результат».

Соколов ознакомился с выводами российских авиаэкспертов, которые инспектировали работу египетских аэропортов на предмет безопасности, и сообщил о том, что результаты будут направлены в правительство РФ.

В Каире выразили надежду на возобновление авиасообщения с Россией до конца текущего года, чтобы туристы могли встретить новогодние праздники на египетских курортах, передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Полеты из России в Египет были приостановлены после катастрофы лайнера А321 компании «Когалымавиа» над Синаем в октябре прошлого года. Расследование трагедии продолжается. Согласно основной версии, самолет разбился в результате взрыва на борту.
 

Темы: Египет, Безопасность туристов за рубежом, Туристические маршруты и направления, Министерство транспорта РФ
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