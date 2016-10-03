Минпромторг хочет избавить иностранных туристов от налога на икру и водку

Минпромторг предложил расширить список товаров, на которые распространяется система tax free. Ведомство предложило включить продукты питания в перечень товаров, с которых иностранцы могут возвращать часть налогов. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на письмо Минпромторга Минфину и аппарату правительства.

Как сообщили в пресс-службе ГУМа (там tax free начнет действовать со следующего года), больше всего у иностранцев популярны черная и красная икра, крабы, русская водка, шоколад, мед, пастила и зефир.

По оценкам министерства, реализация эксперимента в полном объеме позитивно отразится на динамике товарооборота. «Торговля может вырасти на величину от 33 млн до 500 млрд руб. в год», — говорится в письме министерства. В пример федеральные чиновники приводят опыт Франции и Латвии, где после введения tax free продажи выросли на 6% и 95% соответственно.

Систему tax free начнут внедрять в России с 1 января 2017 года. Сначала система заработает в магазинах Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Сочи, а с 2018 года она начнет действовать по всей стране. Минимальная сумма, с которой иностранные туристы смогут вернуть себе НДС, составит 10 тысяч рублей.