Авиадебоширам в России могут отказать в праве на полеты на пять лет

Международная ассоциация воздушного транспорта призывает правительства всех стран ратифицировать Монреальский протокол 2014 г.

Инцидентов по вине недисциплинированных пассажиров на борту воздушных судов становится все больше. По данным Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), в 2015 г. произошло более 10,8 тыс. таких случаев, что на 16,5% превысило показатели 2014 г. По статистике, один инцидент приходился на каждые 1 тыс. 205 рейсов, в то время как в 2014 г. - одно ЧП на 1 тыс. 282 рейсов.

В большинстве случаев инциденты заключались в словесных оскорблениях, отказе следовать указаниям экипажа и других формах антиобщественного поведения. Чаще всего (11%) агрессия пассажиров выражалась в физическом воздействии по отношению к другим пассажирам или экипажу, в повреждении элементов салона воздушного судна. Самой частой причиной возникновения «дебошей» является употребление алкоголя или наркотическое опьянение: это было отмечено в 23% случаев. Как отметили в IATA, практически все авиадебоширы употребляли алкоголь или наркотические вещества перед полетом или уже прямо на борту, тайком от экипажа.

«Антисоциальное поведение может иметь неприятные последствия для безопасности и комфорта всех находящихся на борту. Увеличение числа зарегистрированных инцидентов говорит о том, что необходимы более эффективные средства сдерживания», - говорят в IATA и призывают правительства всех стран ратифицировать Монреальский протокол 2014 г.

Этот документ, который касается ужесточения ответственности авиадебоширов и подхода к ограничению самих условий продажи алкоголя пассажирам на государственном уровне, в настоящий момент одобрен только в шести странах. В Ассоциации приводят в пример положительный опыт Великобритании, где персонал находящихся в аэропорту баров и магазинов беспошлинной торговли имеет право не продавать алкоголь путешественникам, уже находящимся в сильном подпитии, и предупреждать о таких пассажирах службы безопасности аэропорта. Как показала практика, эти меры в аэропорту Гатвик в Лондоне позволили сократить количество возможных ЧП на борту на 50%.

«Нет простого ответа, который остановил бы рост зарегистрированных случаев недисциплинированного поведения. Нам необходимо сбалансированное решение, в котором могут сотрудничать все заинтересованные стороны. Этим меры должны быть сделаны при участии правительства, с использованием всех сдерживающих механизмов», - заявил в этой связи Александр де Жюньяк, глава IATA.

Проблемой авиадебоширов озабочены и в России. На прошлой неделе президент Владимир Путин поддержал предложение гендиректора «Аэрофлота» Виталия Савельева ввести «черные списки» пассажиров и предусмотреть уголовную ответственность за агрессивные действия в отношении экипажа летного судна. По данным национального перевозчика, сегодня во внутреннем «бан-листе» «Аэрофлота» более 3 тыс. человек.

Сегодня по законодательству РФ дебоширство на борту самолета квалифицируется как мелкое хулиганство, которое предусматривает штраф от 500 до 5 тыс. руб. или административный арест до 15 суток.

«Люди становятся всё жёстче, ответственность у них только административная, очень низкая. Мы приводим в пример западное законодательство – европейское, американское: там не просто огромные штрафы – там за такие действия, те увечья, которые они доставляют нашим кабинным экипажам, тюремные сроки до 20 лет», - заявил г-н Савельев на встрече с главой российского государства.

Виталий Савельев озвучил предлагаемые меры по борьбе с авиадебоширами. В частности, это перевод административной ответственности по отдельным случаям в уголовную и увеличение штрафа до 500 тыс. руб. Кроме того, генеральный директор «Аэрофлота» попросил разрешить авиаперевозчику, «как и всем авиакомпаниям Европы, иметь на борту средства сдерживания»: это пластиковые наручники и ремни. В настоящее время, как отметил г-н Савельев, нарушителей связывают пледами.

«Считаю, что такие меры – дать нам возможность на реализацию чёрных списков – позволят привести в чувство пассажиров, когда мы им будем отказывать в перевозке, как делают наши иностранные коллеги, примерно на пять лет. Просим вас это поддержать, потому что для нас это очень важно, потому что наши кабинные экипажи от этого существенно страдают», - заявил он.