Авиадебоширам в России могут отказать в праве на полеты на пять лет
Инцидентов по вине недисциплинированных пассажиров на борту воздушных судов становится все больше. По данным Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), в 2015 г. произошло более 10,8 тыс. таких случаев, что на 16,5% превысило показатели 2014 г. По статистике, один инцидент приходился на каждые 1 тыс. 205 рейсов, в то время как в 2014 г. - одно ЧП на 1 тыс. 282 рейсов.
В большинстве случаев инциденты заключались в словесных оскорблениях, отказе следовать указаниям экипажа и других формах антиобщественного поведения. Чаще всего (11%) агрессия пассажиров выражалась в физическом воздействии по отношению к другим пассажирам или экипажу, в повреждении элементов салона воздушного судна. Самой частой причиной возникновения «дебошей» является употребление алкоголя или наркотическое опьянение: это было отмечено в 23% случаев. Как отметили в IATA, практически все авиадебоширы употребляли алкоголь или наркотические вещества перед полетом или уже прямо на борту, тайком от экипажа.
«Антисоциальное поведение может иметь неприятные последствия для безопасности и комфорта всех находящихся на борту. Увеличение числа зарегистрированных инцидентов говорит о том, что необходимы более эффективные средства сдерживания», - говорят в IATA и призывают правительства всех стран ратифицировать Монреальский протокол 2014 г.
Этот документ, который касается ужесточения ответственности авиадебоширов и подхода к ограничению самих условий продажи алкоголя пассажирам на государственном уровне, в настоящий момент одобрен только в шести странах. В Ассоциации приводят в пример положительный опыт Великобритании, где персонал находящихся в аэропорту баров и магазинов беспошлинной торговли имеет право не продавать алкоголь путешественникам, уже находящимся в сильном подпитии, и предупреждать о таких пассажирах службы безопасности аэропорта. Как показала практика, эти меры в аэропорту Гатвик в Лондоне позволили сократить количество возможных ЧП на борту на 50%.
«Нет простого ответа, который остановил бы рост зарегистрированных случаев недисциплинированного поведения. Нам необходимо сбалансированное решение, в котором могут сотрудничать все заинтересованные стороны. Этим меры должны быть сделаны при участии правительства, с использованием всех сдерживающих механизмов», - заявил в этой связи Александр де Жюньяк, глава IATA.
Проблемой авиадебоширов озабочены и в России. На прошлой неделе президент Владимир Путин поддержал предложение гендиректора «Аэрофлота» Виталия Савельева ввести «черные списки» пассажиров и предусмотреть уголовную ответственность за агрессивные действия в отношении экипажа летного судна. По данным национального перевозчика, сегодня во внутреннем «бан-листе» «Аэрофлота» более 3 тыс. человек.
Сегодня по законодательству РФ дебоширство на борту самолета квалифицируется как мелкое хулиганство, которое предусматривает штраф от 500 до 5 тыс. руб. или административный арест до 15 суток.
«Люди становятся всё жёстче, ответственность у них только административная, очень низкая. Мы приводим в пример западное законодательство – европейское, американское: там не просто огромные штрафы – там за такие действия, те увечья, которые они доставляют нашим кабинным экипажам, тюремные сроки до 20 лет», - заявил г-н Савельев на встрече с главой российского государства.
Виталий Савельев озвучил предлагаемые меры по борьбе с авиадебоширами. В частности, это перевод административной ответственности по отдельным случаям в уголовную и увеличение штрафа до 500 тыс. руб. Кроме того, генеральный директор «Аэрофлота» попросил разрешить авиаперевозчику, «как и всем авиакомпаниям Европы, иметь на борту средства сдерживания»: это пластиковые наручники и ремни. В настоящее время, как отметил г-н Савельев, нарушителей связывают пледами.
«Считаю, что такие меры – дать нам возможность на реализацию чёрных списков – позволят привести в чувство пассажиров, когда мы им будем отказывать в перевозке, как делают наши иностранные коллеги, примерно на пять лет. Просим вас это поддержать, потому что для нас это очень важно, потому что наши кабинные экипажи от этого существенно страдают», - заявил он.