В России появится туроператор для желающих посетить МКС

В России задумались о создании космического туроператора, который займется продажей путевок на Международную космическую станцию. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

По его словам, компания, скорее всего, будет иметь российскую юрисдикцию, но при этом осуществлять свою деятельность и за пределами страны. Дело в том, что потенциальные космические туристы в большинстве своем – иностранные граждане.

В пресс-службе Роскосмоса отметили назревшую необходимость упорядочивания подобного рода деятельности. В ведомстве сделали акцент на защите прав туристов и их интересов от мошенников.

Окончательного решения, как именно будет организована данная работа, пока нет. «Все предположения – это пока лишь возможные сценария развития событий, которые будут еще прорабатываться и изучаться. Какой из них в результате будет выбран, пока говорить рано», - рассказали агентству в Роскосмосе.

В настоящее время туристы, желающие совершить полет на МКС, могут воспользоваться услугами американской компании Space Adventures.

