]]> ]]>
Главная Туризм Новости

В России появится туроператор для желающих посетить МКС

18:29 12.10.2016
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
Материалы по теме:

В России задумались о создании космического туроператора, который займется продажей путевок на Международную космическую станцию. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

По его словам, компания, скорее всего, будет иметь российскую юрисдикцию, но при этом осуществлять свою деятельность и за пределами страны. Дело в том, что потенциальные космические туристы в большинстве своем – иностранные граждане.

В пресс-службе Роскосмоса отметили назревшую необходимость упорядочивания подобного рода деятельности. В ведомстве сделали акцент на защите прав туристов и их интересов от мошенников.

Окончательного решения, как именно будет организована данная работа, пока нет. «Все предположения – это пока лишь возможные сценария развития событий, которые будут еще прорабатываться и изучаться. Какой из них в результате будет выбран, пока говорить рано», - рассказали агентству в Роскосмосе.

В настоящее время туристы, желающие совершить полет на МКС, могут воспользоваться услугами американской компании Space Adventures.
 

Темы: Россия, Международная космическая станция, Космический туризм, Туристические маршруты и направления, Туристический бизнес, Роскосмос
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
12.10.2016, 19:37
Европеец

А пустят вас туда американцы ?
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2016 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.