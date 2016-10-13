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Ростуризм предупредил туристов о нападениях «клоунов» в Великобритании

21:53 13.10.2016
Фото с сайта gooddays.ru
Фото с сайта gooddays.ru
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В связи с тем, что в разных регионах Великобритании отмечаются нападения на людей злоумышленников в клоунских костюмах Ростуризм порекомендовал отечественным путешественникам соблюдать меры предосторожности. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В частности, туристов, отправляющихся в Великобританию, просят не ходить в темное время суток по плохо освещенным и малолюдным улицам. В случае возникновения нештатных ситуаций Ростуризм рекомендует путешественникам обращаться в местные органы правопорядка.

В ведомстве пояснили, что «клоуны» нападают на людей с целью вызвать испуг и недоумение.

Туроператоров, продающих путевки в Соединенное королевство, Ростуризм призвал предупреждать клиентов о рисках хулиганских нападений.

Согласно сообщениям СМИ, нападения злобных «клоунов» зафиксированы не только в Великобритании. Подобные происшествия отмечаются и в США, в частности, в штате Южная Каролина. Местная полиция занимается расследованием сообщений о том, что неизвестные в клоунских костюмах заманивали детей в лес.
  

Темы: Великобритания, Безопасность туристов за рубежом, Российские туристы, Туристические маршруты и направления, Ростуризм
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