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В Крыму предложили заменить курортный сбор «налогом на выезд»

21:12 20.10.2016
© KM.RU, Кирилл Зыков
© KM.RU, Кирилл Зыков
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Отделение Российского союза туриндустрии (РСТ) в Крыму и Севастополе выступило с инициативой введения налога для туристов, выезжающих за рубеж. Им предлагается заменить обсуждаемый в правительстве курортный сбор с путешествующих по России. Об этом сообщается на сайте организации.

В РСТ пояснили, что курортный сбор приведет к удорожанию путевок и это негативно отразится на турпотоке внутри страны. При этом выразили сомнение в том, что полученные путем сбора средства будут достаточными для обновления туристической инфраструктуры региона.

В то же время, по мнению авторов инициативы, «выездной налог» не станет значительной финансовой нагрузкой для отправляющихся на заграничные курорты россиян, При этом послужит государству дополнительным источником финансирования внутреннего туризма. В организации не уточнили размер предлагаемого налога.

Правительство России обсуждает введение курортного сбора по поручению президента Владимира Путина. Вопрос должен быть решен до 1 марта будущего года. Полученные доходы предполагается направлять на развитие санаторно-курортного комплекса.
 

Темы: Россия, Крым, Налогообложение в России, Российские туристы, Туристические маршруты и направления, Туристический бизнес
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Комментарии читателей
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21.10.2016, 00:08
АТ

Здесь логика есть - причем простая. Защита отечественного производителя курортного сервиса ничем по сути не отличается от защиты сельхозпроизводителей, автопроизводителей и т.д.

По поводу "сделайте как в Анталье и мы приедем". В Анталью немецкий и английский (а потом и русский) капитал вкладывался последние 30-40 лет.

Вы хотите, чтобы Крым за пару лет это догнал? А как? Если такие умные - может сами купите отельчик в Крыму и попробуете? Как сами купите (и чего-то начнете делать) - сразу же поменяете мнение на 180 градусов. Начнете требовать от правительства "обеспечить спрос". Так вот сделать отдых в Крыму на 30-40% дешевле турецкого - это и есть "обеспечить спрос".

А по поводу защиты отечественного - представьте ситуацию: правительство отменяет визовый режим и разрешение на работу для иностранцев. Полностью. Завтра в ваш офис придёт ваш шеф, посадит на ваше место хохла/молдаванина (не важно). Который будет работать за 1/2 вашей зарплаты. А вы - "на мороз". Как, согласны? Готовы к свободной неограниченной конкуренции?
20.10.2016, 23:17
так не так, но

По сути крымчане правы.
20.10.2016, 23:05
Ну и сосителе свою лапу там

сами со своими поцреатическими налогами на вьезд,заезд и выезд.
А мы в Анталию поедем.Нафиг вы не сдались.
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