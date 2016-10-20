В Крыму предложили заменить курортный сбор «налогом на выезд»

Отделение Российского союза туриндустрии (РСТ) в Крыму и Севастополе выступило с инициативой введения налога для туристов, выезжающих за рубеж. Им предлагается заменить обсуждаемый в правительстве курортный сбор с путешествующих по России. Об этом сообщается на сайте организации.

В РСТ пояснили, что курортный сбор приведет к удорожанию путевок и это негативно отразится на турпотоке внутри страны. При этом выразили сомнение в том, что полученные путем сбора средства будут достаточными для обновления туристической инфраструктуры региона.

В то же время, по мнению авторов инициативы, «выездной налог» не станет значительной финансовой нагрузкой для отправляющихся на заграничные курорты россиян, При этом послужит государству дополнительным источником финансирования внутреннего туризма. В организации не уточнили размер предлагаемого налога.

Правительство России обсуждает введение курортного сбора по поручению президента Владимира Путина. Вопрос должен быть решен до 1 марта будущего года. Полученные доходы предполагается направлять на развитие санаторно-курортного комплекса.

