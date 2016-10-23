«Налог на выезд» принес бы больше вреда, чем пользы

В крымском отделении РСТ возникла идея обложить россиян налогом «на выезд» за рубеж

«Будет похоже на заградительные меры, как во времена СССР». Такими словами эксперты туристической отрасли оценили возникшую в Крыму идею ввести специальный сбор для российских туристов, отправляющихся на отдых за границу – ради большей популярности отечественных курортов. К каким последствиям могла бы привести реализация этой инициативы?

Предложение обложить налогом «на выезд» за рубеж россиян, покупающих путевки, было опубликовано на сайте регионального отделения РСТ 17 октября. По словам авторов инициативы, в 2016 году внутренний туристический поток вырос. Этому поспособствовало то, что был введен запрет на прямые рейсы в Египет и выполнение чартерных полетов в Турцию. На полуострове боятся, что при открытии этих стран для граждан России в 2017 году турпоток на внутренних направлениях может значительно снизиться.

Непонятная идея

Как считает руководитель комитета по внутреннему туризму, вице-президент Ассоциации туроператоров России Илья Уманский, в крымской идее много непонятного.

«Люди, выезжающие за рубеж, поддаются большей статистике, они посчитаны. Собираемость денег с них обеспечить проще, чем с тех людей, кто приезжает на наши курорты», – рассказал специалист. Дело в том, что отдыхающие внутри страны россияне в 80% случаев останавливаются в частном секторе, который не всегда находится в легальном правовом поле. И здесь получается, что исправно данный налог будут платить лишь постояльцы крупных отелей.

«В плане собираемости «налог на выезд», по крайней мере, корректнее. Если выбирать из двух зол, то просто разумнее брать деньги с тех, кто собирается отдохнуть за рубежом. Мне лично непонятно, как аккумулировать эти деньги, как они будут доставаться курортам. Если всем сестрам по серьгам, то суммы выйдут небольшие, если захотят собрать много – это будет похоже на заградительные меры, как во времена СССР, чего тоже не хотелось бы», – добавил представитель АТОР.

Мнение путешественников

Также категорически против идеи «налога на выезд» опытный путешественник, посетивший 29 стран, Михаил Мирошниченко.

«Туристические агенты не одобрили бы эту идею, потому что нет ответа на вопрос, за что платить. Да и денег здесь не будет много», – рассказал Мирошниченко газете ВЗГЛЯД.

Тут следует напомнить о статье 27 Конституции России, во второй части которой сказано, что каждый гражданин может свободно выезжать за пределы Российской Федерации и возвращаться обратно. Введение налога так или иначе является ограничением, соответственно, это противоречит Основному закону.

Объездивший весь мир автостопом писатель Антон Кротов идею о дополнительных сборах воспринял с долей «черного юмора». «Если ты отдыхаешь по путевке – значит, ты буржуй и можешь себе это позволить. Так что пусть толстопузики немного пострадают. Мы, пролетариат, только рады будем. Другое дело, если встанет вопрос о сборе налога со всех, кто едет за границу – то это уже плохо», – заявил он.

Еще одна альтернатива «курортному сбору»

Член экспертного совета по туризму Совета Федерации Алексей Романов выступил со своим предложением, весьма похожим на крымское. Он считает, что в качестве альтернативы «курортному сбору» надо ввести однопроцентный налог за каждую опцию туристической поездки за рубеж.

«Давайте признаем, что для той категории наших сограждан, которая вывозит ежегодно за пределы России сотни миллиардов долларов в виде оплаты турпоездок, совершенно несущественно, платить за ту или иную опцию своего вояжа за границу 100 или 101 доллар, 500 или 505, 1000 или 1010. Этот дополнительный 1% и можно назвать «выездным налогом», который будет приносить туристической инфраструктуре России сотни миллионов долларов», – заявил эксперт порталу «Турпром».

«Этот инструмент будет не только направлен исключительно на реальное развитие и продвижение внутреннего туризма, но и символизирует некую социально важную функцию и даже патриотический акцент нововведения. Никто не будет спорить, что выезжающему на отдых в Италию, например, куда логичнее и проще заплатить 10 долларов с каждой потраченной тысячи, нежели простому труженику из глухой провинции выложить за отдых семьи из четырех человек, допустим, в Анапе, лишние несколько тысяч рублей», – пояснил спикер.

Реакция официальных властей

И все же глава Ростуризма Олег Сафонов негативно воспринял крымское предложение. Он считает, что эта идея нарушает права и свободы российских граждан и поддержка государством внутреннего туристического рынка не должна осуществляться в ущерб интересам потребителей туристических услуг.

«Искусственные ограничения конкуренции и необоснованные протекционистские меры приведут к тому, что представители турбизнеса лишатся стимула к повышению качества услуг и оптимальному ценообразованию. В конечном счете это негативно скажется на российских туристах, которые будут получать на родине услуги более низкого качества по более высокой цене, и может запустить очень негативный для социально-экономического развития России сценарий, когда сократится не только выездной турпоток, но и внутренний», – цитирует Олега Сафонова пресс-служба ведомства.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин, как пишет «Интерфакс», также против данной меры. «Попытка, ничего не вкладывая, получить дополнительные деньги с туриста, всегда приводит к тому, что турист уходит», – приводит его слова агентство.

Автор: Руслан Давлетшин