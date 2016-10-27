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«Аэрофлот» начнет летать в Крым

10:30 27.10.2016
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Компания «Аэрофлот» с 20 января 2017 года откроет ежедневные рейсы по маршруту Сочи — Симферополь, сообщил «Интерфаксу» представитель авиаперевозчика. Полеты, добавил он, будут выполняться на самолетах Sukhoi Superjet 100.

В сентябре сообщалось, что российские власти ведут переговоры с «Аэрофлотом» об организации регулярных полетов между Сочи и Симферополем. Предполагалось, что такие рейсы будут поддержаны субсидиями.

Представитель Минтранса сообщил «Интерфаксу», что линия Сочи — Симферополь будет внесена в перечень субсидируемых маршрутов в Крым.

В России действуют пять программ господдержки авиаперевозок — на Дальний Восток, в Калининград, Крым, Поволжье и Сибирь. Квота льготных мест на рейсе должна составлять не менее 30 процентов. В 2015 и 2016 годах на программы было выделено по 9 миллиардов рублей.

После присоединения Крыма к России ЕС, США и ряд присоединившихся к ним стран ввели санкции, фактически запрещающие их гражданам и юридическим лицам вести бизнес в Крыму. Из-за санкций многие российские компании с иностранным участием не представлены на рынке Крыма.

Украина, считающая Крым своей территорией, присоединилась к санкциям ЕС и США, а также ввела собственные ограничительные меры в отношении российских компаний и граждан. В украинский санкционный список, в числе прочих, входит и «Аэрофлот».

Темы: Крым, Российские авиакомпании, Новости туризма и туристической отрасли, Аэрофлот
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Комментарии читателей
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27.10.2016, 12:17
Алекс

давно пора , ни кто не запретит аэрофлоту летать в Европу, или зеркало !! Ну а укцы, и есть укцы, кому нужна нищета.
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