Турция готова разрешить гражданам РФ въезд по внутренним паспортам

Российские туроператоры скептически оценивают возможность реализации инициативы Турции разрешить приезжать россиянам по внутренним российским паспортам. По их мнению, дело не столько в документах, сколько в финансовых возможностях россиян отправиться на отдых.

«Турция и без того пользовалась и пользуется большим спросом у наших туристов. Вопрос в том, что не все могут позволить себе отправиться на отдых в принципе, не применительно именно к Турции или, например, к российским курортам», - заявили «Вестнику АТОР» в одной из крупных туристических компаний.

О том, что Турция готова разрешить гражданам РФ въезд на свою территорию по внутренним паспортам, в среду в эфире «Россия-24» заявил глава МИД этой страны Мевлют Чавушоглу.

«Мы хотим, чтобы у туристов из России была возможность приезжать по внутреннему паспорту. Хотя с точки зрения безопасности необходимо принять ряд мер в связи с этим», — отметил турецкий министр.

Комментируя заявления турецкого дипломата, участники рынка отмечают, что определенное «здоровое зерно» в данной инициативе есть, однако говорят, что на деле реализация предложенного маловероятна, особенно учитывая нынешнюю напряженную обстановку с безопасностью. «Считаем, что разрешение въезда в Турцию по российским паспортам, безусловно, может повысить туристический поток, особенно в сезон, и стимулировать некоторых россиян поехать на отдых в Турцию. В то же время, не уверены, что процесс введения такого режима въезда будет быстрым, поскольку связан с вопросами безопасности», - подчеркнули в пресс-службе федерального туроператора.

«Турецкая сторона не первый раз демонстрирует готовность идти навстречу российскому рынку, показывая максимальную лояльность. Турецкий турбизнес ранее заявлял о готовности принимать от россиян рубли, теперь вот – пропускать по российским паспортам. Конечно, сами по себе идеи привлекательны, однако государственных законов и законов бизнеса никто не отменял. Турецким отельерам не нужны рубли, все расчеты идут в иностранной валюте. И вряд ли им помогут те туристы, которые вдруг соберутся приехать по внутреннему паспорту. У Турции своя аудитория, которая имеет загранпаспорта», - пояснил один из представителей отрасли.

Отметим, что за первые девять месяцев 2016 года число иностранных туристов в Турции снизилось по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. на 31,9%, составив 20,2 млн человек. Количество туристов снизилось в третьем квартале на 30,7%, составив около 12 млн человек, из них 78,5% — иностранцы, 21,5% — граждане Турции, постоянно проживающие за рубежом. Число туристов из России в сентябре сократилось на 60%, их доля в общем турпотоке составила 7,3%.

В общей сложности доходы от туризма в Турции снизились в третьем квартале 2016 г. на 32,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 8,3 млрд долл.