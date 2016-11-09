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Стоимость туристических путевок в Египет может сократиться на 15-20%

10:00 9.11.2016
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская
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Полеты в Египет еще не возобновили, но уже стали известны цены на путевки. Средняя стоимость тура составит около 30 тысяч рублей. Об этом заявил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. Он добавил, что уже четыре российские авиакомпании подали заявки на возобновление полетов в арабскую республику. Их рассмотрят в январе.

Подробнее об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин.

«У нас пока нет информации о сроках открытия туров в Египет. Зимний туристический сезон уже стартовал, и туристы и туристические компании планируют свои путешествия, пока не учитывая открытия Египта», — сообщил специалист.

Эксперт отметил, что в случае открытия Египта это направление будет одним из самых бюджетных.

«Открытие Египта позволит путешествовать чартерными рейсами, что выгодно для россиян. На примере Турции: после открытия чартерных рейсов стоимость туристических путевок сократилась на 15-20%. Так может повториться и с Египтом».

Россия запретила полеты в Египет после катастрофы самолета А321 в октябре прошлого года. На борту находились 217 человек, все они погибли.

Темы: Египет, Российский и зарубежный туристические рынки , Туристические маршруты и направления, Туристический бизнес
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
09.11.2016, 11:02
Если бы

турпутёвки в Египет были бесплатными я бы не полетел туда. Гарантии никто не даст что эти полёты будут на 100% безопастными.
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