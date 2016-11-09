Стоимость туристических путевок в Египет может сократиться на 15-20%

Полеты в Египет еще не возобновили, но уже стали известны цены на путевки. Средняя стоимость тура составит около 30 тысяч рублей. Об этом заявил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. Он добавил, что уже четыре российские авиакомпании подали заявки на возобновление полетов в арабскую республику. Их рассмотрят в январе.

Подробнее об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин.

«У нас пока нет информации о сроках открытия туров в Египет. Зимний туристический сезон уже стартовал, и туристы и туристические компании планируют свои путешествия, пока не учитывая открытия Египта», — сообщил специалист.

Эксперт отметил, что в случае открытия Египта это направление будет одним из самых бюджетных.

«Открытие Египта позволит путешествовать чартерными рейсами, что выгодно для россиян. На примере Турции: после открытия чартерных рейсов стоимость туристических путевок сократилась на 15-20%. Так может повториться и с Египтом».

Россия запретила полеты в Египет после катастрофы самолета А321 в октябре прошлого года. На борту находились 217 человек, все они погибли.